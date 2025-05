En medio de una nueva controversia dentro del mundo musical, Kiara Lozano, vocalista de Corazón Serrano, ha sido señalada por usuarios en redes sociales como la presunta tercera persona en la ruptura sentimental entre su compañera de agrupación, Ana Lucía Urbina, y el líder del grupo, Edwin Guerrero. Las especulaciones surgieron luego de que Urbina confesara detalles íntimos de su relación durante una transmisión en vivo en TikTok.

Los rumores se intensificaron cuando, el pasado 10 de mayo, Kiara Lozano publicó un mensaje en sus historias de Instagram que fue interpretado por muchos como una respuesta directa a la polémica. Aunque la artista no ha emitido declaraciones explícitas sobre el caso, su reflexión no pasó desapercibida por el público ni por los seguidores de Corazón Serrano.

El reflexivo mensaje de Kiara Lozano

A través de su cuenta oficial de Instagram, Kiara Lozano compartió una frase que generó diversas interpretaciones: “Hija, tranquila. Yo sé lo que hago contigo. Confía en mis planes”. La publicación, de carácter espiritual y sin referencias a terceras personas, fue entendida por muchos de sus seguidores como una respuesta indirecta a las recientes acusaciones.

La intérprete de 24 años, una de las voces más destacadas de Corazón Serrano, ha optado por el silencio en medio del escándalo. Sin embargo, la cercanía profesional con Edwin Guerrero y su rol dentro de la agrupación no han pasado desapercibidos, lo que ha provocado una ola de comentarios en redes sociales que intentan vincularla con el fin de la relación sentimental de su colega Ana Lucía Urbina.

Foto: Instagram

Ana Lucía Urbina revela las causas del final de su relación con Edwin Guerrero

En una transmisión en vivo a través de TikTok, Ana Lucía Urbina se sinceró sobre los motivos que llevaron al fin de su relación con Edwin Guerrero. La cantante reveló detalles de la reconciliación a inicios de 2024, durante la cual, a pesar de que él ya estaba con otra persona, Edwin le pidió matrimonio. "Él estaba con otra persona, ya habíamos salido a cenar y le dije: tú me amas, me adoras, termina con esa persona, dile que me amas a mí y que te vas a casar. Y él me dijo: cásate conmigo, y terminó con esa persona", relató, recordando que poco después quedó embarazada.

Sin embargo, la relación se quebró nuevamente debido a la aparición de una tercera persona, aunque Urbina prefirió no revelar su identidad. "No voy a decir quién fue. Yo pienso que los hombres no son tontos, son inteligentes, ven cada persona... quién es y para qué es. Las mujeres saben qué persona es para presumir y qué persona es para esconderse. Yo, como mujer, si me gustara alguien, le exigiría: ‘Si me quieres, no te daría vergüenza estar conmigo’", explicó, dejando abierta la especulación sobre la identidad de la presunta mujer.