Niña sube al escenario y sorprende al cantar como una integrante más de Corazón Serrano: "Contratada"

El público no tardó en aplaudir y seguirle el ritmo a la pequeña de 8 años. Foto: composición LR/ TikTok

Durante una reciente presentación de Corazón Serrano en Cajamarca, una inesperada aparición dejó sin palabras al público: una niña de apenas 8 años subió al escenario y, con una seguridad sorprendente, se unió al elenco de la popular agrupación. Lejos de intimidarse, la pequeña tomó el micrófono con soltura y comenzó a cantar como si fuera una integrante más de la banda.

Su potente voz y carisma natural no tardaron en conquistar a los asistentes, quienes no dudaron en aplaudirla y seguirle el ritmo. Incluso, su espontaneidad fue evidente cuando pidió el apoyo del público, desatando aún más ovaciones.

Niña sorprende al cantar junto a Corazón Serrano y se roba el show

El emotivo momento fue registrado en video y rápidamente se viralizó en TikTok, acumulando miles de reproducciones en cuestión de horas. En las imágenes se aprecia cómo la menor interpreta con gran entusiasmo el conocido tema "Te vas y no volverás", originalmente cantado por Cielo Fernández.

Desde el primer acorde, la niña mostró una energía arrolladora y pidió a los presentes que la acompañen con el coro, generando una atmósfera de alegría y admiración. Su voz clara y afinada dejó en claro que no se trataba de un simple juego, sino de una muestra auténtica de talento. "Hoy te vas del todo, dejándome sola. Pero te vas y no volverás / Te pedí, supliqué, dije que no te fueras", entonó con fuerza la pequeña mientras el público coreaba a viva voz.

Lo más comentado fue el momento en que, luego de cantar parte de la canción, lanzó una frase motivadora que encendió aún más a los asistentes. La situación fue tan encantadora que el animador del evento no dudó en bromear con Cielo Fernández, simulando su reemplazo. Entre risas, despidió a la cantante titular del grupo diciendo: "Muchas gracias, Cielo", provocando carcajadas entre los asistentes y viralizando aún más el video.

El carisma y seguridad escénica sorprendieron a usuarios

Los usuarios de TikTok elogiaron el desparpajo y talento de la niña, destacando que tiene un futuro brillante por delante. Comentarios como "Nos dio voz, nos dio dominio escénico, nos dio talento puro", o "Definitivamente naces con la estrella y otros nacemos estrellados", fueron parte de las publicaciones más compartidas.

Otros agregaron: "Esos talentos son dignos de apoyar, felicidades a la niña y a sus padres", y hasta se aventuraron a imaginar su futuro en la agrupación: "Nació una nueva cantante de Corazón Serrano", "Contratada". Sin duda, este inolvidable episodio no solo llenó de ternura a los fanáticos del grupo, sino que también demostró cómo las nuevas generaciones vienen pisando fuerte en la escena musical.