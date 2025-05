Una transmisión en vivo a través de TikTok ha encendido la polémica en el entorno de Corazón Serrano. Durante una entrevista con el creador de contenido ‘Faranduleando con Fer’, la cantante Ana Lucía Urbina hizo reveladoras declaraciones sobre los motivos de su ruptura con Edwin Guerrero, líder de la agrupación, lo que llevó a que muchos usuarios en redes sociales señalaran a Kiara Lozano, otra integrante del grupo, como la presunta responsable de la separación. El testimonio no solo reavivó los rumores sobre supuestos romances dentro de la agrupación, sino que también habría provocado medidas disciplinarias que afectaron a todas las integrantes.

Días después de la entrevista, el tiktoker realizó un nuevo en vivo junto a Tommy Portugal donde afirmó que, tras la confesión de Urbina, se habría prohibido a todas las cantantes de Corazón Serrano participar en sus transmisiones. “Hubo una sanción para todas, les han prohibido que entren a mis lives, absolutamente a todas”, aseguró. Aunque no profundizó en detalles, dejó claro que el incidente tuvo repercusiones internas.

PUEDES VER: Kiara Lozano y su presunta indirecta a Ana Lucía Urbina tras ser acusada de interferir en su relación con Edwin Guerrero

Revelan sanciones para las integrantes de Corazón Serrano

El contenido de la entrevista fue considerado incómodo por los directivos del grupo, según comentó ‘Faranduleando con Fer’. “Yo sé lo que ha pasado en interno, pero no puedo ir más allá”, dijo. Por su parte, Tommy Portugal criticó la actitud de Ana Lucía Urbina durante la transmisión: “Ella se reía, tú seguías metiendo leña y ella no decía nada... De repente lo tenía guardado y quería que todos sepan”.

El tiktoker también sostuvo que, más allá de las risas, la artista buscaba liberarse emocionalmente: “Yo siento que lo que ella quería era soltar todo y mandar todo a lo que venga”. Cabe recordar que, días atrás, durante otra transmisión en TikTok, Kiara Lozano reveló que existen normas internas dentro del grupo y que su incumplimiento puede acarrear fuertes sanciones económicas, como descuentos en el pago. Sin embargo, no se ha confirmado si estas medidas se aplicaron en este caso específico.

¿Por qué Ana Lucía Urbina terminó su relación con Edwin Guerrero?

En una transmisión en vivo a través de TikTok, Ana Lucía Urbina se sinceró sobre los motivos que llevaron al fin de su relación con Edwin Guerrero. La cantante reveló detalles de la reconciliación a inicios de 2024, durante la cual, a pesar de que él ya estaba con otra persona, Edwin le pidió matrimonio. "Él estaba con otra persona, ya habíamos salido a cenar y le dije: tú me amas, me adoras, termina con esa persona, dile que me amas a mí y que te vas a casar. Y él me dijo: cásate conmigo, y terminó con esa persona", relató, recordando que poco después quedó embarazada.

Sin embargo, la relación se quebró nuevamente debido a la aparición de una tercera persona, aunque Urbina prefirió no revelar su identidad. "No voy a decir quién fue. Yo pienso que los hombres no son tontos, son inteligentes, ven cada persona... quién es y para qué es. Las mujeres saben qué persona es para presumir y qué persona es para esconderse. Yo, como mujer, si me gustara alguien, le exigiría: ‘Si me quieres, no te daría vergüenza estar conmigo’", explicó, dejando abierta la especulación sobre la identidad de la presunta mujer.