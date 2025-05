Onelia Molina, una de las figuras de 'Esto es guerra', sigue siendo el centro de atención luego de su ruptura con Mario Irivarren. Tras el escándalo generado en la boda de Alejandra Baigorria, la modelo se pronunció sobre un tema que ha causado revuelo: la presunta llamada que Mario Irivarren habría pensado realizar a Vania Bludau, su exnovia, tras cruzarse en dicha celebración.

En esta ocasión, Onelia Molina reaccionó a las preguntas sobre unas supuestas imágenes en las que Mario Irivarren y Vania Bludau estarían conversando durante la fiesta. La odontóloga, quien se ha mostrado centrada en su vida personal, no ocultó su sorpresa al enterarse de lo sucedido.

¿Qué dijo Onelia Molina sobre Mario Irivarren y Vania Bludau?

Al preguntarle si estaría dispuesta a hablar con Vania Bludau, Onelia fue directa y clara. “No la conozco y no tengo nada que decir de ella”, comentó, dejando en claro que no hay interés alguno en mantener una relación con la expareja de su exnovio.

Sin embargo, cuando un reportero le preguntó sobre el supuesto acercamiento entre Mario y Vania Bludau en la boda, Onelia no pudo evitar mostrar su sorpresa al escuchar la información. El periodista insistió, mencionando que incluso existían imágenes que confirmarían el hecho. En su reacción, la participante de 'Esto es guerra' abrió los ojos y, sin dar detalles, respondió de manera cautelosa: "Seguro, seguro que sí". A pesar de esta breve muestra de sorpresa, la arequipeña prefirió no profundizar en el tema y se mantuvo firme en su decisión de no involucrarse más en el asunto.

Onelia Molina revela que escuchó conversación de Mario Irivarren

Además, Onelia Molina reveló en el programa 'Mande quien mande' que sí llegó a escuchar una parte de la charla entre Mario y Alejandra Baigorria durante la boda. En un tono tranquilo, Onelia admitió sentirse incómoda con lo que había oído, aunque no entró en detalles específicos sobre la conversación.

“Yo sí llegué a escuchar algo ahí. No quiero dar detalles, pero obviamente me incomodó. A cualquier mujer le hubiera incomodado la situación y me incomodó”, dijo Onelia. También explicó que no confrontó a Mario en ese momento porque prefería esperar y hablar de la situación cuando las cosas estuvieran más claras. "No es bueno hablar con un borracho, dije en casa hablaremos", concluyó la chica reality.