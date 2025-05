Rosángela Espinoza volvió a ser tema de conversación tras su regreso al reality 'Esto es guerra'. La modelo utilizó su plataforma para revelar que no asistió a la boda de Alejandra Baigorria y Said Palao debido a que la invitación llegó a última hora y, según ella, de manera inapropiada. Aunque en principio no tuvo inconvenientes con la pareja, la tardanza en la invitación y su formato digital la hicieron decidir no asistir al evento.

Por otro lado, la 'Chica selfie' no se guardó sus opiniones sobre los looks de algunas de sus compañeras de que sí asistieron a la boda. Durante su intervención, la modelo no dudó en criticar los atuendos de Karen Dejo, Melissa Loza y Onelia Molina, a quienes calificó de manera muy negativa.

¿Por qué Rosángela Espinoza no fue a la boda de Alejandra Baigorria?

Rosángela Espinoza explicó en su regreso al programa que, aunque fue invitada a la boda de Alejandra Baigorria, la invitación llegó con una semana de anticipación. Este detalle no fue bien recibido por la modelo, quien consideró que un evento de tal importancia merecía un trato más formal. “Me invitaron, pero tarde. Me invitaron, creo faltando una semana para la boda. Me envió (Said) una invitación virtual. No se trata de que me inviten a última hora y yo voy corriendo como Karen Dejo. Yo tengo dignidad”, declaró Espinoza sobre la situación.

Durante su intervención, Rosángela no se quedó callada ante los atuendos de sus compañeras de 'Esto es guerra', quienes sí asistieron a la boda de Alejandra y Said. La modelo calificó de "fatales" los vestidos que usaron Karen Dejo, Melissa Loza y Onelia Molina. “Para ir con esos vestidos que fueron, mejor no voy. No me digan que el vestido de la Dejo estaba bonito, el de Melissa pensaba que estaba en un cuento de hadas y el de Onelia parecía un astronauta”, sentenció la modelo.

Magaly Medina arremete contra Rosángela Espinoza

En su programa 'Magaly TV, la firme', Magaly Medina no tardó en comentar sobre el regreso recurrente de Rosángela Espinoza a 'Esto es guerra'. “Ella se ha despedido infinidad de veces y ha regresado otra infinidad de veces”, señaló Magaly, destacando la falta de novedad en su retorno.

La 'Urraca' también aprovechó para mencionar el presunto fracaso de otros proyectos de la 'Chica selfie' fuera del reality, como su podcast y las charlas sobre marketing, que no tuvieron el éxito esperado. “Un podcast que duró dos capítulos. ¿Después qué más hizo? Creo que se puso a dar una especie de charlas para enseñar marketing y tampoco les funcionó”, afirmó irónicamente.