Onelia Molina ha roto su silencio sobre la polémica situación que vivió con Mario Irivarren tras la boda de Alejandra Baigorria. En una reciente entrevista, la 'guerrera' explicó cómo la conversación entre Mario y Alejandra, en la que se mencionó a su expareja Vania Bludau, la hizo sentirse incómoda. A pesar de lo sucedido, Onelia decidió no confrontar a Mario en ese momento, ya que prefería hablar de manera más tranquila al día siguiente y no cuando el conductor de 'Good Time' se encontraba en estado de ebriedad.

El incidente ocurrió en la fiesta posterior a la boda de Alejandra Baigorria y Said Palao, donde Onelia escuchó que Irivarren planeaba llamar a Vania para "cerrar ciclos". En ese momento, la odontóloga explicó que, aunque no quiso entrar en detalles, la situación afectó profundamente la confianza que tenía en Mario, lo que la llevó a tomar la decisión de poner fin a su relación de dos años con el chico reality.

Onelia Molina y su conversación con Mario Irivarren

En la entrevista, Onelia Molina explicó que la madrugada del 27 de abril, tras la fiesta de la boda de Alejandra Baigorria y Said Palao, escuchó una conversación que la hizo sentir incómoda. “Yo sí llegué a escuchar algo ahí. No quiero dar detalles, pero escuché y siento que a cualquier mujer le hubiera incomodado la situación y me incomodó”, confesó. A pesar del malestar, Onelia decidió no hablar con Mario Irivarren en ese momento. “No es bueno hablar con un borracho, no es bueno hablar con tragos encima, así como siempre siento que la comunicación es básica y dije: ‘bueno, en casa hablaremos’”, dijo.

El día siguiente, Mario Irivarren no parecía ser consciente de lo que había ocurrido. “Llegó el día siguiente y también llegó el tema mediático, él no era consciente de lo del vídeo, él dijo que no se acuerda de nada”, reveló Onelia. A pesar de la situación, la arequipeña prefirió mantener la calma, pero expresó que el incidente rompió la confianza entre ambos. “Claramente, es una persona arrepentida porque de cierta manera se genera una desconfianza, se rompe el respeto, se rompe la paz”, explicó.

Onelia Molina descarta retomar su relación con Mario Irivarren

Por otro lado, Onelia Molina dejó en claro que, aunque seguirá viéndose con Mario Irivarren por el programa reality 'Esto es guerra', su relación amorosa con él no será retomada. La influencer fue honesta al decir que, a pesar del cariño que le tiene, el vínculo ya no puede ser el mismo. “Lamentablemente, cuando algo se rompe, nunca vuelve a ser lo mismo”, expresó con firmeza.

Aun así, quiso resaltar que no guarda rencores y que Mario no actuó con mala intención. “Él no fue malo conmigo, no lo hizo con maldad. Le tengo muchísimo cariño, él sabe lo que siento por él”, afirmó, mostrando que el respeto y el afecto entre ambos aún permanecen, a pesar de la ruptura.