La publicación de una foto de Onelia Molina con Macarena Vélez en redes sociales generó rumores sobre una posible indirecta hacia Alejandra Baigorria, especialmente después de las declaraciones de la empresaria, quien negó ser responsable de la polémica que causó la ruptura con Mario Irivarren. Muchos comenzaron a vincular la imagen con la situación, interpretando que la arequipeña podría estar enviando un mensaje a la empresaria, quien en este momento se encuentra de luna de miel con Said Palao.

En una entrevista reciente, Onelia aclaró los motivos detrás de la foto, destacando que no hubo malas intenciones. La odontóloga, quien confirmó el final de su relación con Mario Irivarren tras los tensos momentos vividos luego de la boda de Alejandra Baigorria, explicó que la foto con Macarena Vélez simplemente reflejaba su buena amistad con la ex de Said Palao.

¿Onelia Molina mandó indirecta a Alejandra Baigorria?

Alejandra Baigorria rompió su silencio en 'Esta noche', el pasado sábado 3 de mayo, refiriéndose a la polémica generada por el video de su boda, en el que se la ve hablando con Mario Irivarren sobre Vania Bludau mientras Onelia Molina estaba cerca. La empresaria de Gamarra se defendió, asegurando que nunca hubo intención de intervenir en la relación entre sus amigos ni faltarle el respeto a la guerrera.

Horas después de estas declaraciones, Onelia Molina sorprendió publicando una imagen en sus redes sociales junto a Macarena Vélez en una discoteca de Miraflores, acompañada de un grupo de amigos. La imagen rápidamente generó especulaciones, ya que se sabe que la relación entre Macarena y Alejandra no es precisamente cercana. En varias ocasiones, la empresaria ha expresado que su amistad con la influencer terminó tras el inicio de su romance con Said Palao, ex pareja de Vélez. Esto llevó a muchos a pensar que la foto podría ser una indirecta hacia Alejandra.

En una entrevista para América, Onelia Molina explicó el motivo detrás de la foto con Macarena Vélez, subrayando que no había malas intenciones. "Es un tema de que por la situación actual todo el mundo cree que hacemos algo para lastimar a alguien o por querer fastidiar, y no es el caso. Macarena es mi amiga de hace mucho tiempo, la quiero mucho, la considero mucho, hablamos mucho, he subido fotos con ella constantemente, y eso es lo que la gente no sabe", comentó.

La expareja de Mario Irivarren también aclaró que, debido a su amistad y proyectos en común, tanto ella como Macarena trabajan juntas, lo que hace que se muestren en público con frecuencia. "Lamentablemente, piensan que esa foto se subió por molestar a alguien y no es el caso. Que no le sorprenda que nos vean juntas, porque no lo hacemos con ninguna mala intención", concluyó.

Onelia Molina confirma su ruptura con Mario Irivarren

En su participación en 'Mande quien mande', este 5 de mayo, Onelia Molina confirmó públicamente que su relación con Mario Irivarren había llegado a su fin. La odontóloga negó los rumores de reconciliación que surgieron tras el reciente ampay, en el que ambos fueron captados saliendo de su casa. Al respecto, la modelo arequipeña explicó que Mario pasó la noche con ella, pero solo para poner un punto final a su vínculo sentimental.

“Mi relación la doy por terminada con Mario, agradecida por todo lo que hemos vivido, por todo lo que hemos pasado. Lo quiero mucho, le deseo lo mejor y para mí ese día fue el cierre de esta bonita etapa, llena de aprendizajes, llena de momentos lindos”, expresó Onelia, dejando claro que su decisión fue tomada con mucha madurez.