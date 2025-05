Vania Bludau hace insólita confesión luego de video viral de Mario Irivarren: "Mira todo lo que pasó"

El nombre de Vania Bludau ha vuelto a acaparar la atención de los medios de comunicación, debido al video viral que involucra a su expareja, Mario Irivarren, y a la empresaria Alejandra Baigorria. La grabación muestra una conversación en la que el integrante de 'Esto es guerra' hace alusión a un posible encuentro con Bludau, algo que despertó una gran controversia entre los seguidores de los involucrados. Ante esta situación, la exchica reality ha decidido romper su silencio y aclarar su posición.

A través de una intervención en el programa 'Amor y fuego', Vania Bludau expresó su malestar por los comentarios que se han generado a raíz de la viralización del video, dejando en claro que no tenía intenciones de participar en la fiesta que desató todo este lío mediático. La situación se complicó aún más con la declaración de Alejandra Baigorria, quien también compartió su versión de los hechos.

Vania Bludau no iba a ir a la fiesta por la boda de Alejandra Baigorria

Vania Bludau, quien ha sido muy reservada tras el escándalo, sorprendió al público con una reveladora declaración. En una entrevista exclusiva con el equipo de 'Amor y fuego', la modelo reveló que inicialmente su intención era asistir únicamente a la boda de Alejandra Baigorria y no a la fiesta posterior, como se había especulado. “Yo iba a ir al matrimonio nada más y no a la fiesta, y mira todo lo que pasó”, comentó visiblemente incómoda por los giros que la situación había tomado.

Bludau fue clara al expresar que no quería verse involucrada en la polémica que se generó a raíz de la conversación entre su exnovio, Mario Irivarren, y la amiga de este, Alejandra Baigorria. En la grabación, se escucha a Irivarren decir: “Dile que le llamo mañana”, refiriéndose a Vania Bludau, lo que despertó una serie de especulaciones sobre un posible encuentro entre ellos. La exchica reality dejó claro que no deseaba ser parte de esta conversación ni de los rumores que la rodearon, a pesar de que los medios no dejaron de mencionar su nombre.

Alejandra Baigorria rompe su silencio por video con Mario Irivarren

Por su parte, Alejandra Baigorria también se vio obligada a aclarar su versión de los hechos. En una entrevista con la 'Chola Chabuca' para el programa 'Esta noche', la empresaria dejó en claro que nunca hubo un plan concreto de encuentro entre ella, Mario Irivarren y Vania Bludau. La conversación que quedó registrada en el video viral se centró en las tensiones que se vivieron en una fiesta, donde Bludau, Irivarren y la actual pareja de Mario, Onelia Molina, coincidieron en el mismo ambiente.

"Yo le dije a Mario: 'atrás está Vania y no sé qué hacer', porque estaba Onelia y él con Vania no terminaron bien. Para todos era incómodo", explicó Baigorria, quien también aclaró que su intención no era involucrar a Bludau en la conversación, sino más bien buscar el apoyo de su amigo para manejar la incomodidad de la situación. La empresaria enfatizó que, aunque la conversación se había malinterpretado, no había ninguna intención de hacerle daño a nadie, destacando que se trataba de un simple intercambio entre amigos.