Onelia Molina sorprendió al anunciar el fin de su relación con Mario Irivarren durante una entrevista en 'Mande quien mande'. La modelo arequipeña, quien estuvo en pareja con el conductor de 'Good Time' durante dos años, explicó que la discusión de Mario sobre Vania Bludau en la boda de Alejandra Baigorria fue uno de los factores clave que rompió la confianza entre ambos. Aunque Onelia afirmó seguir teniendo cariño por Mario, dejó claro que la relación ya no tenía futuro.

En la misma entrevista, la participante de 'Esto es guerra' habló sobre si tenían planes de matrimonio en el futuro. Aunque nunca fue algo prioritario para ella, admitió que en algún momento se conversó la idea de casarse, aunque no formaba parte de sus planes a corto plazo.

Onelia Molina habla sobre planes de matrimonio con Mario Irivarren

Durante una entrevista con María Pía Copello, Onelia Molina fue preguntada directamente si, tras haber asistido juntos a la boda de Alejandra Baigorria y Said Palao, alguna vez había considerado la posibilidad de casarse con Mario Irivarren. La modelo arequipeña confesó que, aunque cree en el amor, actualmente no está pensando en el matrimonio, ni siquiera lo discutió de manera seria durante sus dos años de relación con el conductor de 'Good Time'.

"Con Mario tuvimos una relación del día a día y por mi cabeza no estaba los planes de matrimonio en ese momento. (¿Nunca lo conversaron?) No, no se conversó. Nuestra relación era del día a día, y lo que íbamos creando y creciendo cada día vivía feliz", explicó Onelia Molina, dejando claro que aunque en ese momento no hubo conversaciones serias sobre el matrimonio, no lo descartaba para el futuro.

Sin embargo, Onelia reconoció que, aunque no fue una conversación profunda, sí hubo un breve intercambio de ideas sobre el matrimonio. Señaló que, a pesar de sus diferencias religiosas, ella siendo creyente y Mario no, discutieron el tema. "Es que yo siento que la boda es... Mira, yo soy creyente. Mario no cree en Dios, y hay cosas en las que no pensamos igual, pero lo hemos conversado. Mario en su momento dijo: 'Si a ti te haría feliz hacer algo o casarte, obvio, voy a hacer las cosas para hacerte feliz'. También va por ahí. Es un tema de creencias", señaló la chica reality.

Onelia Molina descarta retomar su relación con Mario Irivarren

Onelia Molina dejó claro que, aunque continuará viéndose con Mario Irivarren por su trabajo en 'Esto es guerra', su relación amorosa con él no se reanudará. La influencer explicó que, a pesar del cariño que aún le tiene, el vínculo entre ambos ya no puede ser el mismo. "Lamentablemente, cuando algo se rompe, nunca vuelve a ser lo mismo", aseguró.

A pesar de la ruptura, Onelia enfatizó que no guarda rencores y que su expareja no actuó con mala intención. "Él no fue malo conmigo, no lo hizo con maldad. Le tengo muchísimo cariño, él sabe lo que siento por él", afirmó, dejando claro que el respeto y el afecto entre ellos siguen intactos.