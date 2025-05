Onelia Molina anuncia el fin de su relación con Mario Irivarren tras 2 años: "Yo lo quiero mucho"

Onelia Molina sorprendió al hablar abiertamente sobre su pasada relación con Mario Irivarren durante su participación en el programa 'Mande quien mande'. Según explicó, el conocido ampay que protagonizaron fue para dar por concluida su relación de 2 años tras lo sucedido en la boda de Alejandra Baigorria.

Luego de la polémica surgida por su conversación con Mario Irivarren durante la boda de Alejandra Baigorria —donde se habría mencionado a Vania Bludau—, Onelia Molina se mostró agradecida por la relación que tuvo con el chico reality. La integrante de 'Esto es guerra' aseguró que, aunque le guarda un cariño especial a Mario, prefiere priorizar su paz mental y bienestar emocional.

Onelia Molina confirma el fin de su relación con Mario Irivarren

La odontóloga Onelia Molina confirmó públicamente el fin de su relación con Mario Irivarren y aclaró los rumores tras el reciente ampay en el que ambos fueron captados saliendo de su casa. Según contó, el chico reality pasó la noche con ella, pero fue para poner punto final a su vínculo sentimental.

"Mi relación la doy por terminada con Mario, agradecida por todo lo que hemos vivido, por todo lo que hemos pasado. Lo quiero mucho, le deseo lo mejor y para mí ese día fue el cierre de esta bonita etapa, llena de aprendizajes, llena de momentos lindos", expresó Onelia Molina, dejando en claro que su decisión fue tomada en paz y con madurez.

Onelia Molina descarta retomar su relación con Mario Irivarren

Onelia Molina dejó en claro que, aunque seguirá viéndose con Mario Irivarren por el programa reality 'Esto es guerra', su relación amorosa con él no será retomada. La influencer fue honesta al decir que, a pesar del cariño que le tiene, el vínculo ya no puede ser el mismo. “Lamentablemente, cuando algo se rompe, nunca vuelve a ser lo mismo”, expresó con firmeza.

Aun así, quiso resaltar que no guarda rencores y que Mario no actuó con mala intención. “Él no fue malo conmigo, no lo hizo con maldad. Le tengo muchísimo cariño, él sabe lo que siento por él”, afirmó, mostrando que el respeto y el afecto entre ambos aún permanecen, a pesar de la ruptura.