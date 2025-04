En la última edición de 'El valor de la verdad', el salsero Paul Michael vivió un momento incómodo al perder la oportunidad de ganar el premio máximo del programa después de que el polígrafo marcara como falsa su respuesta. La polémica surgió cuando respondió "no" a la pregunta 15: "¿Te cuelgas de la fama de Pamela López?". A pesar de la contundencia de su respuesta, el polígrafo no lo validó, lo que dejó al cantante desconcertado y con un evidente rostro de incredulidad.

La situación generó gran impacto, no solo por la sorprendente pérdida de Paul Michael, sino también por la reacción de Pamela López, quien no pudo ocultar su sorpresa al escuchar que el polígrafo contradijo lo dicho por su pareja. A pesar de la tensión del momento, Pamela se mostró tranquila y cariñosa al final del programa. Este episodio se convirtió en uno de los más comentados en la temporada del popular programa.

¿Cómo reaccionó Pamela López ante la respuesta de Paul Michael?

La reacción de Pamela López fue notablemente tímida y algo nerviosa al escuchar que el polígrafo había marcado como mentira la respuesta de Paul Michael. Aunque se mostró sorprendida por el resultado, no pareció darle mayor importancia. La aún esposa de Christian Cueva se mantuvo tranquila, aunque con una ligera sonrisa nerviosa mientras observaba la reacción de su novio, quien no lograba entender lo ocurrido. El salsero, en todo momento, no pudo ocultar su asombro: "Yo no me cuelgo de la fama de Pamela, no me cuelgo, pero qué raro".

Cuando Beto Ortiz, el conductor del programa, invitó a los amigos del "sillón blanco" a acercarse para despedir el show, Pamela López se acercó inmediatamente a Paul Michael. Con gestos de apoyo, le dio un abrazo y un beso, mientras él seguía visiblemente sorprendido por el resultado del polígrafo. A pesar de la pérdida de los S/15.000 que llevaba acumulado, ambos mostraron cercanía y complicidad en ese momento.

Pamela López confesó que no se casaría con Paul Michael

En otro momento del programa, Pamela López sorprendió al revelar que no tiene intención de contraer matrimonio con Paul Michael. La respuesta dejó incómodo al salsero, quien no esperaba esta declaración. Sin embargo, la aún esposa de Christian Cueva explicó los motivos detrás de su decisión. Según comentó, su relación con 'Aladino' fue una experiencia difícil y llena de obstáculos. "Mi matrimonio ha sido tan difícil, ha sido expuesto, he pasado por tantas heridas, por tantas deslealtades, he pasado por tantas faltas de respeto que hoy en día el matrimonio ya no lo veo como hace 15 años", señaló Pamela, reflejando el impacto de su experiencia pasada.

No obstante, Pamela López dejó claro que, aunque su relación con Paul Michael es sólida, no siente la necesidad de casarse para demostrar su amor. "Hoy en día, ahora que conozco a Paul, no creo que necesite un papel firmado para expresarle mis sentimientos, quizás en el camino cambie de opinión", comentó durante la entrevista.