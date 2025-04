Pamela López sorprendió al anunciar su incursión en la música. La aún esposa de Christian Cueva ha decidido lanzarse a esta nueva aventura acompañada de su saliente, el cantante Paul Michael, exintegrante de la agrupación de salsa Combinación de la Habana. Todo apunta a que la trujillana continuará desarrollando su faceta en el entretenimiento y no teme medirse con figuras como Pamela Franco y Christian Cueva, quienes estrenaron su tema 'Hasta el fin del mundo'.

Más activa que nunca en redes sociales, Pamela López ha compartido un adelanto de su primer tema musical, generando expectativa entre sus seguidores. Este debut llega en medio de un proceso legal con Christian Cueva, a quien denunció por violencia económica tras incumplir con la pensión alimentaria de sus hijos. Mientras la situación judicial sigue su curso, la influencer parece enfocada en abrirse camino en la música y presumir su amor con Paul Michael.

Pamela López debutará en la música como 'Kitty Pam' junto con Paul Michael

Mediante sus historias de Instagram, Pamela López sorprendió al mostrar un adelanto de su primer tema musical. En el clip aparece Paul Michael, su saliente y exmiembro de la agrupación Combinación de la Habana, interpretando una letra que alude directamente a figuras del espectáculo como Magaly Medina y el programa ‘Amor y Fuego’, conducido por Rodrigo González y Gigi Mitre, haciendo alusión a cómo su relación ha sido expuesta en los medios.

“Estoy en todos los party, quién lo diría pero salimos en Magaly. Ahora nos siguen como fugitivos, me robé tu corazón como un bandido. Deja que la gente hable, mami, tú y yo no somos culpables. Como amor y fuego nos prendemos, porque nosotros somos inolvidables. Es que tú tienes lo que a mí me gusta, sabes que conmigo lo pasas bien hijo e’ pu’”, se le escucha cantar al salsero en el clip.

Aunque la voz de la aún esposa de Christian Cueva no se escucha en este primer adelanto, su participación está confirmada, ya que aparece en los créditos de la canción bajo el nombre artístico 'Kitty Pam', apodo con el que Paul Michael la ha mencionado en varias ocasiones. Además, Pamela López ha dejado claro que seguirá explorando su faceta musical. “Se vienen cosas bonitas, mi chalaquito”, escribió, dejando entrever que esta colaboración con el cantante es solo el comienzo de futuros proyectos como pareja.

Pamela López niega haber presionado a Christian Cueva para casarse

Pamela López, aún esposa de Christian Cueva, rompió su silencio en una entrevista en 'Esta noche' el 12 de abril, donde abordó uno de los rumores más comentados sobre su relación: que habría presionado al futbolista para casarse en diciembre de 2019. Esta versión cobró fuerza luego de que Cueva declarara en enero de 2025 que se casó sin amor, y de que Melissa Klug afirmara en 'El valor de la verdad' que el matrimonio ocurrió luego de que Pamela Franco iniciara una relación con Christian Domínguez.

Durante la entrevista, Pamela López fue clara al desmentir esa versión. Cuando se le preguntó si presionó a Cueva para casarse, respondió tajantemente: “Para nada, todo lo contrario. A mí me gustaría que todo el mundo sepa que quien no se quería casar era yo”. Además, reveló que su matrimonio con el futbolista duró cerca de cuatro años: “Nos casamos en diciembre del 2019 y terminó el año pasado, el día de su comunicado, en julio”.