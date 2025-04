Paul Michael afirma que no es oficial su relación con Pamela López y ella responde: “Que pase un tiempito más”

Paul Michael afirmó que aún no ha oficializado su relación con Pamela López. Foto: Composición LR.

El octavo invitado de ‘El Valor de la Verdad’, Paul Michael fue sorprendido con la pregunta 13 donde se le consultó si su relación con Pamela López es oficial, esto tras las constantes muestras de cariño en las que han sido captados en las últimas semanas. El salsero comentó que aún no lo ha hecho porque está esperando el momento indicado.

El invitado a sentarse en el sillón rojo también reveló que sale con la animadora desde fechas cercanas a su cumpleaños, el 24 de febrero. Asimismo, no dudó en reiterar que anda evaluando la ocasión para pedirle que sea su novia.

“Tampoco quiero que sea un día normal. Que sea algo que se le quede tatuado en su mente el día que la oficialice. Que sea especial y bonito”, señaló Paul.

Pamela López aclara tras la no oficialización de su relación con Paul Michael

Tras la respuesta negativa a la pregunta ‘¿Es oficial tu relación con Pamela López?’ que se le hizo al salsero, Pamela no dudó en aclarar la situación. En principio, Beto Ortiz cuestionó qué es lo que faltaba para el vínculo entre ambos se convierta en una relación, a lo que la animadora respondió que están en el proceso de conocerse y no había prisa por ello.

“Seguir conociéndonos, seguir experimentando más cosas bonitas. Que pase un tiempito más. Es formalidad, nada más”, comentó la ex de Cristhian Cueva.

Mientras tanto, el conductor señaló que el tema de la oficialización va más allá de la pregunta ‘¿quieres ser mi novia?’ y que se espera que haya un reconocimiento público por parte de Paul que indique de que son pareja, ya que hasta el momento no había certeza de si lo eran o no. Ante ello, Ortiz no dudó en reiterar la pregunta a López sobre si tenían una relación, a lo que ella respondió que solo eran “salientes exclusivos”, dejando abierta la posibilidad de que Beto reformule diciendo: “¿Más conocidos como amigos con derecho?”.

“Tal cual”, sentenció Pamela, aclarando la situación.