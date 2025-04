El salsero Paul Michael dejó a todos sorprendidos en la última edición de 'El valor de la verdad', donde reveló un incidente que ocurrió años atrás mientras trabajaba en España. En un intento desesperado por regresar a Perú sin pagar el pasaje, el cantante rompió todos los objetos de su casa durante una discusión con su expareja, madre de su hija, con la esperanza de ser deportado. Esta curiosa y polémica historia salió a la luz en el programa de Beto Ortiz, donde Paul relató cómo exageró la situación para conseguir lo que quería.

Por otro lado, Pamela López, su actual pareja, confesó en la misma entrevista que estaba al tanto del incidente, aunque no sabía todos los detalles. "Sí, lo sabía, no toda la casa, pero me lo había comentado", dijo la aún esposa de Christian Cueva, quien también se mostró comprensiva respecto a la situación vivida por el salsero.

Paul Michael y su incidente en España

Durante su relato, Paul Michael explicó que la disputa con su expareja se tornó tan intensa que decidió romper todo lo que había comprado en su hogar, incluido un televisor, adornos y un árbol de Navidad. "Llamé a la policía, gritaba para que vinieran. Yo quería que me deportaran", explicó Paul. Al llegar la policía, les dijo: "He roto todo".

El cantante también reveló que la policía le preguntó si había ejercido violencia contra la madre de su hija. "Le preguntaron a mi pareja: '¿Te ha levantado la mano? Para llevarlo de una vez', porque en España, si le levantas la mano a una mujer, automáticamente te encierran y te deportan. Ella dijo que no quería meterme preso", recordó.

En medio de la confusión, Paul pidió ser enviado de regreso a su país. "Entre lágrimas le dije que quería regresar a mi país", y la respuesta de los oficiales fue directa: "Si quieres tu pasaje, cómpratelo tú". Sin embargo, no logró su objetivo y tuvo que dormir en la calle, pidiendo ayuda a sus hermanos. A pesar de la tensión, Paul confesó que aún mantiene el contacto con su hija a través de videollamadas, esperando poder verla pronto.