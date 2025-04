En la reciente edición de 'El valor de la verdad', Paul Michael quedó completamente sorprendido al escuchar a Pamela López confesar que no piensa casarse con él, a pesar de mantener una relación. Pamela explicó que la razón principal es su situación marital actual, ya que aún no se ha divorciado de Christian Cueva, y Paul tampoco lo está de la madre de su hija. "Actualmente nuestra condición civil, es lastimosamente casados, es un proceso de relación... mi matrimonio ha sido tan difícil, ha sido expuesto, he pasado por tantas heridas, he pasado por tantas faltas de respeto y el matrimonio ya no lo veo como hace 15 años", dijo Pamela, revelando las complicaciones emocionales que aún arrastra debido a su anterior relación.