En la reciente edición de 'El valor de la verdad', Paul Michael abrió su corazón y compartió cómo fue su primer beso con Pamela López. El encuentro, que ocurrió durante el cumpleaños de Paul, estuvo lleno de sorpresas, ya que no esperaba que Pamela llegara, pues ella tenía un pasaje para viajar a Trujillo. Sin embargo, la situación dio un giro inesperado, y Pamela decidió quedarse para acompañarlo en su celebración, lo que terminó marcando el inicio de una historia llena de química y conexión instantánea.

El primer beso entre Pamela López y Paul Michael

Paul Michael rememoró su primer encuentro con Pamela en su cumpleaños, describiendo cómo la química fue inmediata. "Tuvimos química, apenas nos vimos, fue amor a primera vista", comentó. Sin embargo, la noche estuvo llena de incertidumbre para él, ya que no sabía si Pamela llegaría a tiempo, como le había prometido. "Era la 1 de la mañana, no llegaba, llegó a las dos", recordó Paul, quien había separado un box en la discoteca para ella, pero aun así dudaba si asistiría.

Finalmente, cuando Pamela llegó, ambos compartieron una complicidad que no pasó desapercibida. Pamela, por su parte, explicó: "Unos días atrás me invitó, estaba emocionada, él cumplía 27, me envió la invitación por Instagram. Tenía un pasaje para Trujillo, pero le dije que me quedaba y que podía postergarlo". Luego, en un gesto de valentía, Paul se atrevió a robarle un beso: "Me atreví y le robé un besito", contó. A lo que Pamela añadió, entre risas: "Fue tan rápido, yo me tenía que ir".