Paul Michael no logró llevarse el máximo premio en 'El Valor de la Verdad' al responder con un contundente "no" a la pregunta 15: "¿Te cuelgas de la fama de Pamela López?" El polígrafo no le dio la razón, y el cantante no podía creer haber perdido todo el dinero que había acumulado hasta ese momento.

Beto Ortiz le aseguró que no hay nada que discutir porque es el resultado del polígrafo, mientras que el cantante se ratificaba en señalar que no se colgaba de la fama de Pamela López con el rostro totalmente desencajado. "Son las reglas del programa, te agradezco porque has sido un gran concursante y lamentó mucho que seas el primer perdedor de esta temporada", le indicó el presentador.

¿Cómo reaccionó Pamela López ante la respuesta de Paul Michael sobre si se cuelga de su fama?

Con una sonrisa tímida y algo de nervios, Pamela López se mostró sorprendida al escuchar que el polígrafo marcó como mentira la respuesta de su novio Paul Michael sobre si se cuelga de su fama. Sin embargo, no pareció darle demasiada importancia, ya que cuando Beto Ortiz invitó a los amigos del sillón blanco a acercarse para despedir el programa, la todavía esposa de Christian Cueva fue directamente hacia su novio, le dio un beso y lo abrazo, mientras él seguía incrédulo de que le hayan dado como falsa su respuesta.

Por su parte, en otra de las preguntas que Paul Michael respondió relacionadas con Pamela López, el cantante confesó estar enamorado de ella, y esta vez el polígrafo sí le dio la razón. La trujillana agradeció el gesto y se mostró halagada de que un chico como el salsero le expresara sentimientos tan bonitos.

Pamela López confesó que no se casaría con Paul Michael

En una de las preguntas que le hicieron, Pamela López sorprendió al revelar que no se casaría con su actual pareja, Paul Michael. Explicó que, aunque ambos están separados de sus anteriores relaciones, todavía siguen legalmente casados.

Además, la trujillana contó que no se trata solo de un tema legal, sino también emocional: en los últimos 15 años ha sufrido muchas deslealtades y decepciones, lo que hizo que dejara de ver el matrimonio como ese sueño mágico que alguna vez tuvo cuando era más joven.