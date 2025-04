La ahora animadora de eventos e influencer, Pamela López, vuelve a estar en el centro de la controversia tras pronunciarse con contundencia en redes sociales. La todavía esposa del futbolista Christian Cueva respondió sin reservas a la mejor amiga de Pamela Franco, Vanessa Pumarica, quien cuestionó públicamente que López haya presentado a su nueva pareja, Paul Michael, a sus hijos.

Las críticas de Pumarica surgieron durante su intervención en el programa 'Todo se filtra', donde expresó su desacuerdo con que Pamela involucre emocionalmente a sus hijos con una pareja reciente. Las declaraciones encendieron las redes sociales y provocaron una inmediata reacción por parte de la esposa del popular mediocampista de la selección peruana, quien también decidió mandarle un potente mensaje a Pamela Franco al tildarla de "gente inescrupulosa, bagre y enferma".

Pamela López explota contra Vanessa Pumarica y le manda duro mensaje

Durante el programa de 'Todo se filtra', Vanessa Pumarica expresó su opinión sobre la reciente decisión de Pamela López, afirmando: “Ella puede hacer su vida un carnaval de la puerta de su casa para afuera. Yo también tengo hijos, salgo a divertirme, pero el resto de la semana me dedico al colegio, a mi trabajo, a mis hijos”. La mejor amiga de Pamela Franco cuestionó severamente el hecho de que López presentara a sus hijos pequeños a una pareja de apenas un mes de relación.

Pamela López.

Ante estas palabras, Pamela López no tardó en pronunciarse. A través de una historia en su cuenta oficial de Instagram, lanzó una respuesta cargada de ironía y revelaciones: “¿Por qué mejor no hablas sobre tu vida que bastantes anticuchos tienes? Usas el mismo patrón de conducta, si no pregunten al 10 del país de las arepas”, haciendo una clara alusión al futbolista Jefferson Soteldo, con quien, según la influencer, Pumarica habría tenido algún tipo de vínculo.

La tensión no se quedó allí. Pamela López, visiblemente molesta, trajo al presente un episodio que involucra a su casa en Brasil: “Ahora dices ‘Ay, no involucraría a mi hijo’. Se te olvida que lo llevaste a mi casa en Brasil con todo el clan. No vendas cuentos, oye, y mejor sigue haciendo lo que mejor sabes hacer, ¡Salud!”.

Pamela López confronta a Pamela Franco

Luego de darle su 'vuelto' a Vanessa Pumarica, Pamela López enfiló su mensaje contra Pamela Franco, la ahora pareja de Christian Cueva. En la historia de Instagram subida el miércoles 23 de abril, la animadora de eventos tildó de "bagre y sin escrúpulos" a la cumbiambera y también señaló que seguirá defendiendo la integridad y el derecho de sus tres menores hijos.

Pamela López.

"Les vengo aguantando (a Pamela Franco y compañía) una vida jodiéndome la existencia cuando ustedes saben lo miserable que son junto con su entorno. Ya no soy lo que ustedes creían que era así que por su bien mejor dedíquense a solucionar sus vidas", expuso en Instagram.

"Yo seguiré trabajando y defendiendo con uñas y dientes los derechos de mis tres mejores hijos que hasta hoy en día no reciben 10 centavos de su progenitor. Si desean aportar (Pamela Franco y compañía) les dejo mi número de cuenta a ver si así se les quita un poquito la culpa", sentenció Pamela López.