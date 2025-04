Macarena Vélez sorprende con su apoyo a Onelia Molina tras polémica en la boda de Alejandra Baigorria

La boda de Alejandra Baigorria y Said Palao no solo fue un momento de celebración, sino que también se vio envuelta en una gran polémica protagonizada por Mario Irivarren. La controversia estalló cuando se filtró en redes sociales una conversación entre él y Alejandra, en la que revelaba su intención de contactar a su ex, Vania Bludau, mientras su actual pareja, Onelia Molina, se encontraba a solo unos metros.

La situación dio un giro inesperado con la intervención de Macarena Vélez, expareja de Said Palao, lo que sorprendió a muchos usuarios que seguían de cerca la polémica y todos los detalles de la 'boda del año'. Su participación, debido a su vínculo con la pareja de Alejandra, sumó más tensión al escándalo y avivó aún más la controversia en las redes sociales.

El comentario de Macarena Vélez tras la boda de Alejandra Baigorria y Said Palao

Tras la viralización del video en el que Mario Irivarren reveló su intención de contactar a su expareja, Vania Bludau, la polémica alrededor de la boda de Alejandra Baigorria y Said Palao no ha dejado de crecer. Onelia Molina, actual pareja de Mario, compartió una publicación en sus redes sociales con varias fotos de la boda, aparentemente disfrutando del evento. Sin embargo, lo que más sorprendió a los usuarios fue un inesperado comentario de Macarena Vélez, la expareja de Said Palao, en la publicación de la odontóloga.

Mensaje de Macarena Vélez a Onelia Molina. Foto:difusión

En su breve mensaje, Macarena Vélez mostró su apoyo a Onelia Molina en medio de la polémica: “Preciosa bebé, brilla”, acompañado de emojis de caritas con ojos de corazón. Este gesto sorprendió a muchos, ya que no se esperaba que hiciera un comentario relacionado con la boda de Alejandra Baigorria, especialmente teniendo en cuenta su pasado vínculo con Said Palao.

El comentario de Macarena Vélez no pasó desapercibido y desató especulaciones entre los usuarios, quienes sugirieron que la influencer buscaba avivar aún más la polémica que ya rodeaba la boda de Alejandra Baigorria y Said Palao. Incluso, una usuaria comentó: “Como siempre echándole más leña al fuego”.

La confesión de Mario Irivarren a Alejandra Baigorria sobre Vania Bludau

En redes sociales se difundió un video de la fiesta de bodas de Alejandra Baigorria, donde Mario Irivarren conversaba con ella mientras la música animaba el ambiente. No obstante, lo que realmente llamó la atención fue el intercambio entre los dos, especialmente cuando Alejandra, en tono cómplice, le dijo: "Vania está atrás tuyo y no sé qué hacer". Mario, consciente de la presencia de su actual pareja, Onelia Molina, respondió: "Yo también estoy con Onelia. Ella me tiene chequeado". La situación sorprendió a muchos y generó un gran revuelo en redes sociales.

Lo más impactante ocurrió cuando Mario Irivarren, sin pensarlo, le pidió a Alejandra Baigorria que le transmitiera un mensaje a Vania Bludau: "Dile que mañana la llamo. Quedamos". Este intercambio, captado por un invitado a la boda, tuvo lugar en presencia de Onelia Molina, quien se encontraba a poca distancia.