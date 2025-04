La boda de Alejandra Baigorria y Said Palao no dejó ningún detalle al azar, cada elemento reflejó el esmero de los novios por crear una ceremonia inolvidable. Desde el elegante vestido de novia hasta la decoración de ensueño, todo en el matrimonio destiló glamour y sofisticación. Sin embargo, uno de los aspectos que más llamó la atención fue el imponente pastel de bodas, que generó gran revuelo en las redes sociales por su espectacular diseño y elevado costo.

El pastel de la boda de Alejandra Baigorria y Said Palao fue una verdadera obra de arte. Con una altura de tres metros y decorado con 500 pétalos de azúcar hechos a mano, esta majestuosa torta se convirtió en el centro de todas las miradas. El matrimonio, celebrado en el Fundo Casablanca en Pachacámac, contó con la presencia de familiares, amigos y diversas figuras del espectáculo.

¿Cuánto habría costado el pastel de bodas de Said Palao y Alejandra Baigorria?

La boda de Alejandra Baigorria y Said Palao fue un evento colmado de detalles de lujo, y su pastel no fue la excepción. Según el creador de contenido Ric La Torre, el programa 'Todo se filtra' conversó con los encargados de la creación de la torta de la boda de Alejandra y Said y que la torta habría costado S/ 25.000. Esta cifra no sorprende si se considera el nivel de personalización y el trabajo artesanal que requirió su elaboración. Cada piso de la torta presentó acabados minuciosos, revestidos con 500 pétalos de azúcar diseñados individualmente.

“Quiero una torta así como de tres metros y que tenga un diámetro de tres metros”, señaló la empresaria en la conversación que tuvo con la encargada del diseño del pastel en una publicación compartida por ella misma en su cuenta de Instagram. Otros medios como América TV incluso se han atrevido a afirmar que la torta tenía un tamaño de cinco metros.

¿Quién elaboró el pastel de bodas de Alejandra Baigorria?

Para su gran día, Alejandra Baigorria y Said Palao confiaron en Ana Zúñiga, una emprendedora trujillana que se trasladó a Lima durante el proceso de elaboración del pastel. "No tienes idea de la oportunidad de presencia que me estás dando", sostuvo Ana, agradeciendo a la novia por la oportunidad de participar del evento.

¿Qué sabor tiene la torta de la boda de Alejandra y Said?

Alejandra Baigorria compartió detalles sobre el proceso de selección del sabor de su torta de matrimonio, donde degustó cinco opciones distintas, entre las que se encontraban combinaciones como maracumango (maracuyá con mango), frutos secos con manjar de olla y red velvet con praliné. "Torta de reina, excuse me, por favor", expresó.

Luego de probar todas las alternativas, la ex chica reality decidió por una combinación de tres sabores: maracuyá con mango, frutos secos con manjar de olla y praliné.