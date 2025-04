Varios integrantes de 'Esto es Guerra' y figuras de la farándula no asistieron a la llamada 'boda del año' entre Alejandra Baigorria y Said Palao, realizada el sábado 26 de abril en el fundo Casablanca, en Pachacámac. Sin embargo, la ausencia que más llamó la atención y generó comentarios en redes sociales fue la de la influencer Rosángela Espinoza.

Muchos usuarios le preguntaron directamente a la popular ‘Rous’ en Instagram por qué no había asistido. Las especulaciones no tardaron en aparecer, y varios apuntaron a que su vieja rivalidad con la ‘Gringa de Gamarra’ en el reality de América Televisión podría haber sido el motivo. No obstante, la verdad fue otra. Según explicó la propia modelo, no pudo asistir debido a un delicado problema de salud.

Rosángela Espinoza explica por qué no fue a la boda de Alejandra Baigorria y Said Palao

Tras la ola de especulaciones sobre su ausencia tanto en la boda civil como en la religiosa y la fiesta en Pachacámac, Rosángela Espinoza rompió su silencio y aclaró el motivo de su no asistencia, revelando un fuerte problema de salud.

"Hoy (ayer) fue un día muy especial para Said y Alejandra, quienes unieron sus vidas en matrimonio. Me hubiera encantado acompañarlos, pero ayer tuve que pasar por una intervención quirúrgica de urgencia, y por recomendación médica estoy en reposo. Gracias a Dios ya estoy bien, recuperándome", compartió la influencer y modelo en una de sus historias en Instagram.

"Quise compartir esto con ustedes para evitar malentendidos. Y por supuesto, a Said y Alejandra les daré mis felicitaciones en persona, como se merecen", finalizó la exchica reality.

Rosángela Espinoza explicando el motivo de su inasistencia en la boda de Alejandra y Said. Foto: Instagram.

¿Por qué Rosangela Espinoza renunció a Esto es Guerra?

Rosángela Espinoza, quien fue una de las integrantes más populares de ‘Esto es Guerra’, anunció en esta temporada 2025 que dejaría el famoso reality de América Televisión. La noticia fue compartida a través de un emotivo video publicado en su cuenta de TikTok.

“Gracias por su cariño, por seguirme en cada paso, por motivarme a dar lo mejor de mí en cada competencia. Mejoré muchísimo. Todo lo que soy, todo lo que he logrado, también se lo debo a ustedes”, comenzó diciendo Rosángela en su mensaje.

En la misma línea, explicó que su decisión de abandonar Esto es Guerra respondió a una necesidad personal de mejorar su bienestar. “Aunque me encantaba competir, alegrar corazones y muchas cosas más, sentía que algo faltaba, algo que no me dejaba avanzar, y me puse a reflexionar”, comentó, dejando sorprendidos a muchos de sus seguidores.