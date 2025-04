Alejandra Baigorria y Said Palao se casaron en la Iglesia San Pedro. Créditos: Carlos Félix / URPI-LR

Alejandra Baigorria y Said Palao se casaron en la Iglesia San Pedro. Créditos: Carlos Félix / URPI-LR

Alejandra Baigorria cumplió su sueño de hace varios años y tuvo su matrimonio de ensueño con Said Palao en la Iglesia San Pedro, ubicada en el Centro de Lima. Los asistentes al evento, así como una enorme cantidad de seguidores de la pareja, pudieron ver el minuto a minuto de lo que acontecía en la ceremonia religiosa y también en la civil. Sin embargo, hubo muchos fanáticos de la 'gringa' que le pedían transmitir su matrimonio por redes sociales o en señal abierta, pero, al no lograr llegan a ningún acuerdo, la empresaria peruana no tuvo mejor idea que monetizar este gran acontecimiento en su vida.

Mediante sus redes sociales, Alejandra Baigorria anunció que compartiría todos los detalles de su boda con Said Palao mediante un canal exclusivo para suscriptores en su cuenta de Instagram. ¿El costo? S/19.90 al mes, con la opción de cancelar esta suscripción cuando el cibernauta desee.

¿Cuánto viene ganando Alejandra Baigorria por contenido exclusivo de su boda con Said Palao?

Según reportaron en la plataforma 'X' - antes Twitter - hasta el momento, son 3805 suscritos al canal exclusivo de Instagram de Alejandra Baigorria. Multiplicando esta cantidad por los S/19.90 que cobra la ahora esposa de Said Palao, la suma asciende a S/75.719. Esta monetización de su boda fue resaltado por diversos usuarios en redes sociales, quienes no perdieron la oportunidad de tildar de "visionaria" a la empresaria textil por la increíble cantidad de dinero ganado hasta el momento.

Alejandra Baigorria.

"Esa Ale todo lo ve negocio y le va bien", "inteligente, usó su talento, puede ser criticable, pero financieramente rentable", "y uno haciendo chicha para vender en el semáforo. Me falta visión", "cómo vende el chisme", "la real empresaria", "nada que hacer, una empresaria visionaria y exitosa", son algunos de los comentarios en 'X'.

Hermanos de Said Palao siguieron ejemplo de Alejandra Baigorria

Los hermanos de Said Palao, Austin y Lorelein Palao, decidieron seguir el ejemplo de Alejandra Baigorria y habilitaron suscripciones en Instagram para ofrecer contenido exclusivo de la boda. A través de una tarifa de S/12.90, sus seguidores pueden acceder a imágenes y videos inéditos del enlace matrimonial, incluyendo detalles detrás de cámaras que no fueron compartidos en plataformas públicas. Esta estrategia de monetización familiar ha generado diversas reacciones en redes sociales, destacándose por su originalidad y controversia.

Aún se desconoce la cantidad exacta de dinero que han logrado recaudar Austin y Lorelein Palao, pero sin duda alguna, esta esperada boda entre Alejandra Baigorria y Said Palao ha dejado grandes ganancias para la familia de ambos personajes de la farándula peruana.