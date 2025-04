Alejandra Baigorria y Said Palao se casaron el sábado 26 de abril en una emotiva ceremonia religiosa en la histórica Iglesia San Pedro, ubicada en el Centro de Lima. La pareja también formalizó su unión en una ceremonia civil en la Municipalidad de Lima, antes de continuar con una alegre recepción en el Fundo Casa Blanca en Pachacámac.

El esperado evento estuvo lleno de momentos emocionantes, pero también hubo algunos incidentes, uno de los cuales fue protagonizado por Lorelein Palao, hermana de Said, quien sufrió una aparatosa caída durante la fiesta. A pesar del susto provocado por el incidente, la empresaria se pronunció en redes sociales, donde sorprendió a todos con su reacción.

Lorelein Palao protagoniza una caída en la boda de su hermano Said y Alejandra Baigorria

Tras casarse primero por la iglesia y luego de manera civil, Said Palao y Alejandra Baigorria se dirigieron a Fundo Casa Blanca, donde celebraron su recepción de bodas. La fiesta estuvo llena de momentos especiales, con una atmósfera lujosa, rodeados de amigos cercanos y familiares. Los novios compartieron su primer baile y disfrutaron de música en vivo, creando recuerdos inolvidables para todos los presentes.

Uno de los momentos más sorprendentes de la noche fue cuando Austin Palao, hermano de Said, tomó el micrófono y sorprendió a su hermano al cantar durante la fiesta. Alejandra y Said se mostraron animados, disfrutando del momento junto a sus seres queridos. A ellos se unieron las hermanas de Said, Gloria y Lorelein Palao, siendo esta última la más efusiva, cantando con energía el tema dedicado a su hermano. Sin embargo, en un inesperado giro, Lorelein sufrió un resbalón y cayó aparatosamente al suelo, causando sorpresa entre los presentes.

Su cuñada Alejandra Baigorria fue la primera en socorrerla, seguida de Said Palao, mientras que Austin, un tanto confundido, no sabía si continuar cantando o intervenir. A pesar del tropiezo, Lorelein se mostró sonriente y, con su característico humor, exclamó: "¡Me caigo, me levanto!", lo que alivió a todos y arrancó algunas risas.

Lorelein Palao se pronunció en redes sociales tras su caída

Después de que las imágenes de su caída se volvieran virales, Lorelein Palao no dudó en reaccionar con su característico sentido del humor. Un día después de la boda, la hermana de Said Palao compartió fotos de la celebración y varios videos del incidente en sus redes sociales, acompañados de un mensaje que reflejaba su actitud positiva: "Amigos, y si me ven caer, me levanto y sigo bailando". Su forma de tomar el tropiezo con ligereza sorprendió a todos y generó una ola de apoyo y risas entre sus seguidores.

Asimismo, Lorelein Palao también aprovechó la oportunidad para compartir más detalles sobre la caída, dejando claro que no se dejó afectar por el incidente. En sus publicaciones, añadió: "Los quiero tanto que les doy el contenido completo con audio incluido. PD: Sumen piso mojado, taco aguja y mi energía. De esa caída no me salvaba nadie, me paré en 5 segundos. No se preocupen, estoy bien y estoy feliz". Con su mensaje, dejó claro que, a pesar del accidente, se encontraba bien y disfrutando del momento especial para su hermano y su cuñada Alejandra Baigorria.