Jefferson Farfán regresó en una nueva edición de su pódcast 'Enfocados', luego de las recientes acusaciones de Darinka Ramírez, madre de su última hija, quien lo denunció por violencia psicológica tras un altercado en su vivienda. Además, Ramírez aseguró que mantenía encuentros íntimos con el exfutbolista hasta diciembre de 2024, cuando Farfán ya salía con la modelo Xiomy Kanashiro.

En medio de la controversia, Darinka Ramírez también expuso un depósito de S/15.000 realizado por la 'Foquita' a Xiomy Kanashiro. Sin embargo, el exjugador negó categóricamente haber tenido una relación sentimental con Darinka, detalló su romance con la modelo y aclaró que dicho dinero fue devuelto. En su reaparición pública, Farfán sorprendió al reafirmar su compromiso sentimental mostrando un costoso anillo.

¿Qué dijo Jefferson Farfán sobre Xiomy Kanashiro?

Durante la transmisión de 'Enfocados', Jefferson Farfán se mostró relajado y, aunque no abordó de manera directa los problemas que mantiene con la madre de su hija menor, no dudó en confesar su amor por Xiomy Kanashiro: "Estoy enamorado hasta los huesos, contra todos", declaró. Farfán destacó que mantiene una relación formal con la actriz cómica desde el 14 de febrero de 2025.

Roberto Guizasola, su compañero en el programa, le pidió a la 'Foquita' que mostrara el anillo que simboliza su unión con Xiomy Kanashiro. Sin dudarlo, Farfán exhibió la joya ante las cámaras y comentó entre risas: "Lleno de amor nada más, no es casualidad. (Te veo lleno de amor) como tiene que ser, más ordenado que nunca (porque trae problemas)". Esta revelación dejó en claro que, a pesar de las polémicas con Darinka Ramírez, el exfutbolista apuesta por su nueva etapa amorosa.

La reacción de Darinka Ramirez tras enterarse de obsequio de Xiomy Kanashiro

Hace unas semanas, Xiomy Kanashiro sorprendió al revelar en su pódcast que fue ella, y no Jefferson Farfán, quien compró con su propio dinero la bicicleta para la hija del exfutbolista con Darinka Ramírez. Al enterarse de esta situación, Darinka rompió su silencio y mostró su molestia en una conversación con Samuel Suárez, creador de 'Instarándula'. “Entonces nunca llegó el regalo de Navidad de papá pipipi”, comentó con tono irónico, dejando ver su sorpresa y decepción.

En diálogo privado con Suárez, el periodista le consultó si había decidido deshacerse de la bicicleta tras conocer la verdad. La respuesta de Darinka no tardó en llegar: “Recién me entero de que el papá no le regaló la bicicleta, sino su novia. Así que nunca llegó el regalo de Navidad del papá pipipi... Normal yo jamás fui a denunciar quién compró la bici. No entiendo qué pasó”, expresó, dejando entrever su incomodidad por la forma en la que se manejó el tema.