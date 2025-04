Luego de que Xiomy Kanashiro revelara en su pódcast que fue ella quien pagó, de su propio dinero, la bicicleta para la hija de Jefferson Farfán con Darinka Ramírez, esta última decidió romper su silencio. Durante todo este tiempo, Darinka creyó que el regalo de Navidad, había sido un gesto del exfutbolista, pero recientemente se enteró de que fue la actual pareja del padre de su bebé, quien lo hizo.

“Entonces nunca llegó el regalo de Navidad de papá pipipi”, comentó con tono irónico en una conversación con Samuel Suárez, creador de Instarándula. El periodista le había consultado si, tras descubrir quién realmente compró la bicicleta, había decidido deshacerse de ella. Su respuesta dejó ver sorpresa, algo de decepción y una buena dosis de sarcasmo.

Darinka Ramírez descubre que bicicleta para su hija la compró Xiomy Kanashiro

Samuel Suárez, periodista de Instarándula, no dudó en escribirle a Darinka Ramírez para aclarar el destino de la bicicleta que había causado tanto revuelo. Muchos especulaban que la había botado tras enterarse de que fue Xiomy Kanashiro quien la compró.

"Darinka querida, tengo una duda con fines periodísticos: ¿La bicicleta de Xiomy ya pasó a mejor vida? ¿Está en el cielo de las bicicletas?", le preguntó Samu en una conversación privada en Instagram.

La respuesta de Ramírez no tardó en llegar: "Recién me entero que el papá no le regaló la bicicleta, sino su novia. Así que nunca llegó el regalo de Navidad del papá pipipi... Normal yo jamás fui a denunciar quién compró la bici. No entiendo qué pasó", reveló la madre de la hija menor de Jefferson Farfán, de 3 años.

Respuesta de Darinka Ramírez al gesto de Xiomy Kanashiro con su hija.

Xiomy Kanashiro confirma que compró bicicleta a hija de Farfán y Darinka

Jefferson Farfán ofreció una entrevista exclusiva a América Hoy donde confirmó que fue Xiomy Kanashiro quien le compró una bicicleta a la hija que tuvo con Darinka Ramírez, a pesar de que la modelo creyó que se trataba de un regalo del exfutbolista. Horas después, Darinka, actriz de La Casa de la Comedia, le dio la razón y profundizó en el tema con nuevos argumentos.

“El 25 de diciembre hago la compra de una bicicleta para la hija de Jefferson. Fui con él a la casa de la bebé, él sube, yo me voy a mi casa, porque vivía a cinco minutos, recogí unas cosas, me fui a comprar la cena, paso por él y nos vamos a la casa. Yo compré la bicicleta con mi dinero”, expuso en su pódcast de Youtube.