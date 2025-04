Jefferson Farfán rompió su silencio tras las explosivas declaraciones de Darinka Ramírez en 'Magaly TV, la firme', donde la influencer reveló que encontró un depósito de S/15.000 a Xiomy Kanashiro en el celular del exfutbolista. El hecho habría ocurrido en enero de 2025 y, según Ramírez, marcó el quiebre definitivo de la relación entre ambos.

En una entrevista telefónica con el programa 'América hoy', emitida el 15 de abril, Farfán respondió a las acusaciones y aseguró que no se trató de un regalo, sino de un préstamo. Además, defendió el trabajo y la independencia económica de Xiomy Kanashiro, su actual pareja, y calificó de “invasión a la privacidad” el acto de revisar su dispositivo móvil.

La respuesta de Jefferson Farfán a Darinka Ramírez

Durante su intervención en vivo, Jefferson Farfán aclaró los motivos del cuestionado depósito y se refirió directamente a Darinka Ramírez: “Lo que hizo la señora es una invasión a la privacidad. Yo fui a comprar con mi hija, dejé mi celular, y no sé cómo accedió a mi clave”, sostuvo. Respecto a los S/15.000, fue tajante: “Yo no le regalé a nadie el monto que estás diciendo, yo le presté a Xiomy ese dinero. Si a mí se me da la gana de regalarle un millón de dólares, lo hago. Yo trabajo y me saco la mugre. Pero simplemente le presté el dinero. Desde que la conozco, ella siempre ha trabajado, es una chica que ha salido desde abajo.”

El exdelantero también aseguró que su relación con Xiomy Kanashiro comenzó formalmente el 14 de febrero y mostró una fotografía que, según indicó, respalda su versión de los hechos. También agregó que: “Los 15 mil soles que le di a Xiomy, ella me los pagó y es más, Xiomy me ayudó a pagar a mi equipo de trabajo. Tengo todas las pruebas."

¿Qué dijo Darinka Ramírez sobre el depósito a Xiomy Kanashiro?

La modelo relató en 'Magaly TV, la firme' que todo ocurrió a mediados de enero. “Él me llama a las 8 de la noche y llega como a las 10:30 p. m. Se fue a comprar con mi hija y dejó el celular. Vibra, y veo un depósito de S/15.000 a Xiomy Kanashiro”, reveló. Darinka aseguró que no lo confrontó, pero tomó una captura como prueba.

Además, indicó que Farfán solía repetirle que no oficializaría a nadie, motivo por el cual le sorprendió ver que semanas después anunciara públicamente su romance con Xiomy Kanashiro.