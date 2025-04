Jefferson Farfán apareció en el programa 'América hoy' para responder a las declaraciones de Darinka Ramírez, madre de su hija menor, quien lo denunció por violencia psicológica y aseguró en 'Magaly TV, la firme' que mantuvieron encuentros íntimos hasta diciembre de 2024. Las declaraciones de la empresaria e influencer sorprendieron, al afirmar que existía un vínculo más allá del rol de padres entre ambos.

Sin embargo, el exfutbolista negó rotundamente estas afirmaciones y presentó conversaciones privadas como prueba. En los chats mostrados, el exfutbolista deja claro que se encontraba soltero y que la única relación que mantenía con Darinka Ramírez era en calidad de padre, centrado en el bienestar de su hija.

Jefferson Farfán muestra chats con Darinka Ramírez y niega encuentros íntimos

El 15 de abril, Jefferson Farfán ofreció declaraciones a través de un enlace telefónico en el programa 'América hoy' para responder a las declaraciones de Darinka Ramírez, madre de su hija menor, quien afirmó que aunque no tenían una relación formal, mantenían encuentros íntimos en las visitas que le hacía el exfutbolista. En su defensa, la 'Foquita' mostró conversaciones privadas con la empresaria, en las que, según él, no existía ninguna intención sentimental ni señales de una relación amorosa.

En los chats revelados, Jefferson Farfán le comenta a Darinka Ramírez sobre una mujer que conoció, aclarando que no busca una relación, a lo que ella responde: “Estás solo y sigue disfrutando”. Para el exdeportista, este intercambio prueba que la madre de su hija tenía claro que entre ambos solo existía una relación como padres. “Yo siempre he sido muy claro y siempre he sido directo con ella, nunca la he ilusionado”, señaló el exfutbolista al mostrar los mensajes.

Durante su entrevista con Magaly Medina, Darinka Ramírez presentó imágenes de las cámaras de seguridad de la vivienda donde vivía con sus padres, afirmando que Jefferson Farfán la visitó el 6 de marzo de 2023 y que en esas ocasiones mantuvieron encuentros íntimos. Sin embargo, el exfutbolista respondió que siempre fue precavido en sus visitas, siguiendo los consejos de su madre, quien le advirtió que debía tener pruebas de todo. “Siempre he ido con mis sobrinos (...) como lo dije, mi madre nunca se equivoca: ‘siempre atento, siempre graba las cosas’. Todo esto ya lo tenía armado”, declaró la 'Foquita', sugiriendo que su expareja habría planeado exponerlo.