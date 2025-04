Xiomy Kanashiro ha decidido romper su silencio y contar la verdad detrás de los S/15.000 transferidos por Jefferson Farfán, una situación que desató fuertes controversias hace pocas horas. En su programa 'Ahora qué?', que conduce junto a Carlos Vílchez, Xiomy explicó que la transferencia no tuvo nada que ver con una relación amorosa o un gesto sin sentido, sino con una necesidad urgente. Según la propia bailarina, había solicitado la ayuda económica de la 'Foquita' debido a un compromiso financiero inmediato que debía cumplir.

"Yo estaba malita, tenía mi plata en efectivo y tenía que pagarle a una tercera persona porque estoy en un proyecto y ese día (11 de enero) tenía que hacer el depósito", explicó, haciendo hincapié en que si no lo realizaba, los intereses se habrían acumulado, generando una presión económica considerable. Cabe destacar que este depósito fue expuesto el último lunes 14 de abril por Darinka Ramírez, madre de la última hija de Jefferson Farfán, en el programa 'Magaly TV, la firme'.

Xiomy Kanashiro se confiesa tras acusación de Darinka Ramírez

Luego de que Darinka Ramírez en Magaly Medina expusiera una transferencia de Jefferson Farfán a Xiomy Kanashiro en enero de este año, la bailarina aceptó que esto sucedió, sin embargo, no para los fines que se especularon en las últimas horas. Según contó la 'Chinita', este depósito que le hizo su pareja sirvió para pagar una cuota de un proyecto en el cual ella está involucrada.

Xiomy Kanashiro.

"Yo estuve medicada (...) Mila - que es la prima de la casa que se encarga de ayudarnos en algunas cosas - había salido. Yo me quedo dormida porque me habían puesto vía y Mila no estaba y obviamente tenía que pagar porque a mí no me gusta pagar intereses", indicó. Luego de mostrar una serie de chats, Xiomy Kanashiro dejó sentada su postura al exhibir la transferencia que le realizó a Wendy, a quien le mandó la suma de S/20.000.

"Quiero dejar en claro algo. Este es un proyecto mío, es mi dinero, a mí nadie me tiene porque prestar. Si mi pareja quiere regalarme (el dinero), bienvenido sea, pero él sabe que a mí no me ha prestado nada. Mi familia sabe y su familia sabe", expresó visiblemente molesta

Asimismo, Xiomy dejó entrever que Darinka Ramírez habría accedido al celular de Jefferson Farfán sin su consentimiento a revisar conversaciones entre ambos, sabiendo que eran pareja. "La señora cuando sale a hablar comenta que vio esta captura el 17 de enero. Entonces, creo que para que ella vea la transferencia que él me hace, es porque ha tenido que desbloquear su celular o algo, me imagino, no sé qué habrá pasado", sentenció.