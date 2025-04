Darinka Ramírez, influencer y madre de la hija menor de Jefferson Farfán, volvió a generar comentarios en redes sociales luego de compartir un video en el que su pequeña recibe una nueva bicicleta. El gesto llamó la atención en los internautas debido a que la niña ya había sido sorprendida con un obsequio similar en diciembre del 2024.

La anterior bicicleta fue entregada, según reveló el propio Farfán, por su actual pareja Xiomy Kanashiro como regalo de cumpleaños. Sin embargo, Darinka afirmó públicamente que no sabía quién había realizado dicho obsequio. Ahora, la aparición de una nueva bicicleta reabre la polémica sobre su relación con la pareja de Jefferson Farfán.

El emotivo regalo de Darinka a su hija con Jefferson Farfán

A través de sus historias de Instagram, Darinka Ramírez compartió una fotografía en la que su hija aparece montando su nueva bicicleta. Acompañó la imagen con un mensaje que generó múltiples reacciones: “Verte feliz es lo mejor para mí”, escribió la influencer.

Foto: Instagram

Más adelante, publicó un video donde se ve el momento exacto en que la niña recibe el nuevo regalo. Las imágenes capturan su alegría y sorpresa, en una escena que Darinka quiso compartir como parte de su día a día maternal. No hubo mención alguna al regalo anterior, lo que dejó en incertidumbre a muchos de sus seguidores.

¿Qué pasó con el regalo de Xiomy Kanashiro?

La bicicleta que Xiomy Kanashiro habría entregado como regalo de cumpleaños fue mencionada en televisión por el propio Jefferson Farfán días atrás, lo que reveló públicamente el origen del obsequio. No obstante, tras conocerse esta información, Darinka Ramírez afirmó que no sabía quién había sido la persona que lo compró.

“Recién me entero de que el papá no le regaló la bicicleta, sino su novia. Así que nunca llegó el regalo de Navidad del papá pipipi... Normal, yo jamás fui a denunciar quién compró la bici. No entiendo qué pasó”, comentó la influencer en sus redes hace unos días.

La publicación de la nueva bicicleta generó especulaciones sobre si Darinka quiso reemplazarla o simplemente sumarle otro regalo a su hija. Hasta el momento, la influencer no ha aclarado qué ocurrió con el obsequio anterior ni si esta acción tuvo algún trasfondo vinculado a la controversia.