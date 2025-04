Luigui Carbajal confiesa molestia de su esposa por rumores de romance con Xiomy Kanashiro: “Soy un hombre casado”

Tras la viralización de varios clips en redes sociales donde se le ve muy cercano a Xiomy Kanashiro durante grabaciones de ‘La casa de la Comedia’, Luigui Carbajal decidió romper su silencio. En los videos, ambos artistas aparecen dándose “piquitos”, agarrados de las manos e incluso con gestos cariñosos como caricias en la pierna, lo que desató especulaciones sobre un supuesto coqueteo o vínculo sentimental entre ellos.

Sin embargo, el excatante de Skándalo dejó en claro que se trata únicamente de interpretaciones erradas de escenas actuadas para el programa. "No existe nada, yo soy una persona casada y la gente crea ese tipo de contenido para generar vistas. A mí no me agrada ese tipo de especulaciones", declaró para el diario Trome.

Luigui Carbajal aseguró que su esposa y se sienten incómodos por rumores de romance con Xiomy Kanashiro

Luigui Carbajal fue enfático al señalar que tanto él como su esposa están afectados por los comentarios malintencionados en redes sociales. Aunque ella no ha visto directamente los clips, el artista afirmó que sin duda le afectará al enterarse. "Esto perjudica su bienestar porque está embarazada y si lo ve seguro se va a incomodar", expresó con preocupación.

El comediante también insinuó que los rumores podrían estar siendo utilizados para atacar indirectamente a Jefferson Farfán, actual pareja de Xiomy Kanashiro. "Creo que esto lo hacen por molestar a la ‘Foca’, porque tiene una relación con Xiomy", dijo, agregando que estas especulaciones también le generan incomodidad personal y familiar.

El comediante Luigui Carbajal hizo un llamado a la audiencia para que no saquen conclusiones erróneas basadas en escenas de ficción. “Están buscando tres pies al gato, porque eso es en plena grabación. En ese momento estamos actuando, estoy trabajando”, insistio el cantante.

Pidió respeto hacia su familia y reiteró que no hay ningún tipo de vínculo romántico con su compañera de reparto. “Hay que entender que estamos actuando, nada es real y dejen de imaginarse cosas donde no las hay”, señaló con firmeza.