Jefferson Farfán respondió en vivo las declaraciones de Darinka Ramírez, madre de su hija menor, en el programa ‘América hoy’. El exfutbolista sorprendió al revelar cómo y cuándo se enteró de que sería padre, dejando claro que la noticia le llegó de forma totalmente inesperada y a través de Instagram cuando la influencer tenía 6 meses de embarazo.

En una conversación telefónica transmitida en televisión nacional, la popular 'Foquita' negó rotundamente haber tenido una relación sentimental con Darinka Ramírez y aclaró que siempre existió únicamente un vínculo de padres y siempre estuvo preocupado por el bienestar de su hija menor desde que se enteró de que sería padre por cuarta vez.

Jefferson Farfán cuenta cómo ose enteró de que sería padre de su hija menor

Durante su intervención telefónica, Jefferson Farfán sorprendió al contar que se enteró de la existencia del embarazo cuando este ya se encontraba bastante avanzado. “En 2022, después de 6 meses que ella estaba embarazada, ella me escribió por Instagram, que ella estaba embarazada”, declaró, dejando claro que no hubo comunicación previa sobre la situación. Según sus palabras, no existió ningún tipo de contacto entre ambos tras el encuentro íntimo que los llevó a convertirse en padres. “No hablamos nada, yo no sabía nada. Yo me entero, como te digo, por un mensaje de ella de Instagram”, detalló el exfutbolista.

La 'Foquita' también desmintió haber mantenido una relación amorosa con Darinka Ramírez. “Nunca tuve una relación con la señora, siempre ha sido una relación de padres, nada más”, afirmó con firmeza, desmarcándose de cualquier versión que indique lo contrario.

En su declaración, Jefferson Farfán quiso dejar claro que no está falseando ninguna información y sostuvo que la misma Darinka Ramírez habría reconocido haberse enterado tarde de su propio embarazo. “Ella también lo ha dicho, que después de 5 meses se enteró de que estaba embarazada, no tenía síntomas”, señaló. En ese sentido, el exseleccionado nacional manifestó que para cualquier persona, enterarse tan tarde de una paternidad le generó un gran impacto.