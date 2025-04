A pocas horas de vivir uno de los días más importantes de sus vidas, Said Palao y Alejandra Baigorria emocionaron a sus seguidores durante una transmisión especial de 'Esto es guerra'. El programa organizó una divertida despedida de soltero para el competidor, donde no solo se vivieron momentos de alegría, sino también de intensa emoción. La pareja sellará su amor este 26 de abril en una ceremonia religiosa que se celebrará en la iglesia San Pedro.

Durante el especial, Said Palao tomó el micrófono para dedicarle unas sentidas palabras a Alejandra Baigorria, quien se conectó en vivo para compartir detalles de su matrimonio. El gesto fue recibido con aplausos por parte del público presente en el set de grabación, marcando un momento memorable antes de su esperado enlace.

Said Palao y sus palabras a Alejandra Baigorria

En medio de la celebración, Said Palao expresó su sentir con un emotivo mensaje dirigido a Alejandra Baigorria: "Cuando tú tienes un día importante, muy muy importante, es normal que sientas nervios, pero después, cuando te embarga la felicidad, estás en el momento, te olvidas de los nervios y nada, lo que vamos a hacer es disfrutar nuestro día al máximo y ser felices para siempre", manifestó el integrante de 'Esto es guerra'.

Las palabras de Said tocaron profundamente a Alejandra, quien no pudo ocultar su emoción. El gesto no solo reafirma el compromiso de la pareja, sino también la expectativa que existe entre sus seguidores, quienes aguardan ansiosos la ceremonia que promete ser uno de los eventos más destacados del espectáculo nacional este 2025.

Alejandra Baigorria se quiebra por mensaje de la hija de Said Palao

Otro de los momentos más conmovedores de la noche fue la aparición sorpresa de Caetana Palao, hija de Said, quien no dudó en expresar su cariño hacia Alejandra Baigorria. La pequeña, conmoviendo a todos, declaró: "Yo desde chiquita, cuando Ale estuvo ahí, por más que no sea mi mamá, también la quiero mucho porque es muy buena gente conmigo y siempre me ha tratado muy bien".

Visiblemente afectada, Alejandra intentó agradecer, pero la emoción le ganó y solo alcanzó a decir entre lágrimas: "Bueno, yo, me conmueve". Caetana agregó un conmovedor deseo: "Te quiero mucho y espero que tu relación con mi papá siga, porque mientras todo esté bien y tú lo quieras, yo también voy a querer que ustedes estén juntos", ganándose los aplausos de todos los presentes.