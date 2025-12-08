Terremoto de magnitud 7,6 se registra en la costa de Japón y se emite alerta de tsunami, según USGS

Se ha emitido una alerta de tsunami para partes de la costa este de Japón. | Composición LR

Este lunes 8 de diciembre, se reportó un terremoto en Japón de magnitud 7,6 sacudió la costa de Japón, a las 11.15 p. m. (hora local), con profundidad de 53,1 kilómetros, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés). Además, a las 11.23 p. m., se ha emitido una alerta de tsunami para partes de la costa noreste de la isla, según la Agencia Meteorológica de Japón.

La misma agencia detalló que las olas del tsumani podría alcanzar hasta tres metros de altura luego del fuerte sismo frente a la costa este de la prefectura de Aomori, con epicentro a unos 80 kilómetros al este-noreste de Hachinohe. La televisión pública japonesa NHK instó a los habitantes a evacuar de inmediato por la alerta emitida.

La alerta de tsunami en Japón fue emitida a las 11.23 p. m.



Así se vivió el potente terremoto en Japón

El movimiento telúrico en Japón ocurrió a las 23.23 p. m. (hora local). Cámaras de seguridad y algunos streamers japoneses registraron el preciso instante del sismo.

El terremoto alcanzó una intensidad de nivel 6 superior en la ciudad de Hachinohe y de nivel 6 inferior en los municipios de Oirase y Hashikami, según la escala sísmica japonesa, que evalúa la fuerza del movimiento en superficie y su capacidad de causar daños.

El sismo se sintió en amplias zonas del país, desde el norte hasta el centro y el este de Japón, incluyendo Tokio, donde se registró una intensidad menor, de nivel 2.

Tras el temblor, también se emitió una alerta de tsunami de hasta un metro para Miyagi, Fukushima y el sur de Hokkaido, así como una alerta menor para toda la costa del Pacífico. Las autoridades ordenaron alejarse del litoral y la evacuación preventiva de más de 13.000 personas en Hokkaido, Iwate y Miyagi.

¿Hay alerta de tsunami en las costas de Perú, Chile y otras?

La Dirección de Meteorología emitió un aviso especial de tsunami pocos minutos después del potente terremoto. Hasta el momento, continúan monitoreando posibles réplicas y variaciones en el nivel del mar.

El terremoto ocurrió en la costa de Japón, por Misawa.



Por su parte, Senapred no ha extendido la alerta de posible tsunami en las costas de Chile, pues estarían evaluando si el movimiento telúrico en Japón reúne las características para ello.

No han emitido alerta de tsunami en Chile.



En el caso de Perú, la Marina de Guerra no ha emitido ningún comunicado al respecto, pero sí se encuentra vigilando la zona costera ante el terremoto 7.0 en Alaska, ocurrido el sábado 6 de diciembre, según el USGS.