A pocas horas de uno de los días más importantes de su vida, Alejandra Baigorria vivió un emotivo momento que la dejó conmovida ante las cámaras de televisión. Durante una participación en el programa 'Esto es guerra', Caetana Palao, hija de Said Palao, sorprendió a la empresaria con unas palabras llenas de cariño que emocionaron hasta las lágrimas a la futura esposa.

La boda de Alejandra Baigorria y Said Palao se llevará a cabo este 26 de abril, y los preparativos finales han estado llenos de emociones para la pareja. El inesperado gesto de la pequeña Caetana fue uno de los momentos más significativos en la cuenta regresiva hacia el altar.

Las tiernas palabras de la hija de Said Palao para Alejandra Baigorria

La conmovedora escena ocurrió en el set de 'Esto es guerra', donde Alejandra Baigorria fue sorprendida por la aparición de Caetana Palao, quien no dudó en expresar en vivo el aprecio que siente por ella. "Yo desde chiquita, cuando Ale estuvo ahí, por más que no sea mi mamá, también la quiero mucho porque es muy buena gente conmigo y siempre me ha tratado muy bien", manifestó la hija de Said Palao, desatando la emoción de todos los presentes.

Ante las palabras de Caetana, Alejandra Baigorria no pudo contener las lágrimas y, visiblemente conmovida, intentó agradecer, pero su voz se quebró en medio del llanto. "Bueno, yo, me conmueve", alcanzó a decir entre lágrimas. El momento cerró con un cálido abrazo entre Alejandra, Said y la pequeña, dejando claro el fuerte lazo afectivo que los une en esta nueva etapa como familia.

Caetana también añadió un mensaje de buenos deseos para la relación de su padre con Alejandra: "Te quiero mucho y espero que tu relación con mi papá siga, porque mientras todo esté bien y tú lo quieras, yo también voy a querer que ustedes estén juntos", afirmó la menor, ganándose los aplausos del público.

¿Cuál es el itinerario de Alejandra Baigorria para su boda con Said Palao?

En medio de la emoción previa, Alejandra Baigorria reveló algunos detalles del itinerario que seguirá el día de su boda con Said Palao. La empresaria mencionó que, siguiendo la tradición, ya se encuentra hospedada junto a su familia en un hotel y no verá a su futuro esposo hasta que se encuentren en el altar.

Según explicó en una entrevista televisiva, su jornada del 26 de abril comenzará a las 5 de la mañana. “Yo me levanto a las 5 de la mañana, comenzamos con la sesión de fotos, luego tengo que salir directo con mi papá para allá porque el timing es exacto, el maquillaje de la novia, ponerse el vestido. No puedo estar hinchada para que me cierre el vestido. Tengo que tomar desayuno a las 5 de la mañana obligada, porque es casi lo único que voy a comer en todo el día”, señaló Alejandra Baigorria.