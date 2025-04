Said Palao se presentó con Alejandra Baigorria en el programa ‘Esta noche’ de La Chola Chabuca para hablar abiertamente sobre su relación y la boda que celebrarán el próximo 26 de abril. La pareja compartió momentos emotivos, reveló detalles de su historia de amor y enfrentó críticas que han circulado en redes sociales desde que anunciaron su compromiso.

La entrevista tomó un giro emocional cuando La Chola les preguntó por los comentarios que aseguran que Said estaría siendo “obligado” a casarse. Él, sin dudar, decidió responder con honestidad frente a cámaras y frente a Alejandra: “Aquí nadie te obliga a hacer las cosas, si lo he hecho es porque me nació con ella”, afirmó tajantemente.

Said Palao y su boda con Alejandra Baigorria

Durante la entrevista, el integrante de 'Esto es guerra' explicó que el matrimonio no estaba entre sus planes iniciales: “En un principio no era mi sueño, yo soy un poco más joven que Ale, y tenía otro ideal de tener una pareja”, comentó. “Yo sentía que no era necesario casarse para ser feliz o formar una familia. Obviamente, conociendo a Ale, en un principio me puso las cosas claras: 'Yo quiero formar una familia'. Y le dije: 'Bueno, conozcámonos primero y, si las cosas van bien, vamos a encaminarnos a eso'", agregó Said Palao.

Sobre su conexión con Alejandra Baigorria, expresó: "Conociéndola, amándola, creciendo como persona y como pareja, me di cuenta de que era la persona con la que yo me quería casar”, reveló. “Me hice parte de su sueño y se convirtió en nuestro sueño”, señaló.

La pedida de mano de Said Palao a Alejandra Baigorria

Said también recordó el emotivo momento de la pedida de mano, que tuvo lugar en Filipinas: “Yo le estaba diciendo, con amor, con cariño y con muchos nervios, que quería que ella sea la mujer con la que me quiero quedar toda mi vida”, relató. “Decir que yo soy parte de tu sueño y que ese sueño se convirtió en el mío (…) El matrimonio va a ser la conmemoración de lo que venimos formando desde hace cinco años”, expresó visiblemente conmovido.