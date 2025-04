A pocos días de su boda, Said Palao y Alejandra Baigorria sorprendieron al aparecer juntos en el programa ‘Esta noche' con La Chola Chabuca, donde hablaron con total honestidad sobre su historia de amor, su próxima unión matrimonial y las críticas que han recibido desde que anunciaron su compromiso.

Durante la entrevista, el integrante de 'Esto es guerra' no dudó en salir al frente para defender a su pareja, luego de que la conductora le preguntara si Alejandra era una mujer intensa en el amor. Para Said Palao, muchos tienen una imagen distorsionada de la empresaria, pues considera injusto que "la traten de vender como posesiva", cuando, según él, la verdadera dinámica de su relación es completamente distinta a lo que se muestra en redes sociales.

Said Palao y su defensa firme a Alejandra Baigorria

El deportista no dudó en responder y aprovechó el espacio televisivo para desmentir las percepciones negativas de Alejandra Baigorria que circulan en internet. “Yo creo que tienen una opinión cegada, creo que los medios se han encargado de dar mal la información. Ale sí tiene una personalidad intensa, en su trabajo y en el amor también es intensa”, señaló con serenidad.

Sin embargo, destacó que su relación se ha construido sobre bases sólidas: “La relación que hemos tenido, cada uno ha respetado sus espacios, su forma de pensar, sus ideales, sus sueños y ninguno ha atropellado a ninguno”, afirmó. Además, recalcó que lejos de ser un obstáculo, ambos se impulsan mutuamente en sus proyectos: “Ella crece libremente en sus proyectos, al igual que yo, ninguno de los dos somos obstáculo para ningún proyecto o sueño”.

Sobre la imagen errónea que algunos tienen de su pareja, Said Palao fue enfático: “La tratan de vender como posesiva, que no te deja hacer lo que quieres, cuando es totalmente todo lo contrario… Nadie sabe lo que nosotros vivimos dentro de casa, eso lo sabemos nosotros dos y yo sé la clase de persona que es Ale, no me lo tiene que decir nadie.”

Alejandra Baigorria también intervino para dejar claro que su personalidad ha sido clave para lograr lo que hoy tiene: “Porque si yo no tuviera esta intensidad, no hubiera logrado lo que he logrado en mi negocio, en mi vida, en mi familia.”