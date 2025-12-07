Delia Espinoza: "Si me están persiguiendo de esta manera absurda, quiere decir que mis denuncias tienen certeza"

En una entrevista exclusiva, la suspendida fiscal de la Nación, Delia Espinoza, inhabilitada recientemente por el Congreso para ocupar cargos públicos por 10 años, ha lanzado serias acusaciones contra el Congreso, afirmando que el Ministerio Público "ha terminado de ser tomado" con el objetivo claro de garantizar la impunidad de cara a las próximas elecciones 2026.

Espinoza señaló que dicho acto se ha consumado a través de su inhabilitación express, la cual califica de arbitraria e inconstitucional y que se elaboró en coordinación con la Junta Nacional de Justicia. Agrega que toda la persecución política en su contra se da ante la incomodidad de funcionarios que tienen investigaciones abiertas y posibles denuncias constitucionales que serían originadas por su despacho.

-En su última conferencia, usted afirmó que el Ministerio Público ha terminado de ser tomado, siendo directos, ¿quiénes con nombres o bancadas específicas para usted han tomado la Fiscalía y cuáles son los objetivos inmediato de esta captura?

Toda la población se ha dado cuenta de que, este acto de haberse tomado el poder ha partido del Congreso, porque ellos, a través de esta inhabilitación y también valiéndose de sus articulaciones con la Junta Nacional de Justicia, que primero me han suspendido en un procedimiento absolutamente arbitrario, irregular e ilegal, prácticamente generaron un cerco contra mí, un cerco presuntamente legal, pero en realidad inconstitucional, totalmente ajeno al Estado de derecho. ¿Y para qué tomar al Ministerio Público? Para lograr impunidad. Porque se vienen las elecciones, y como se vienen las elecciones, varios o muchos de los congresistas desean la reelección y no les conviene tener investigaciones abiertas e incluso posibles denuncias constitucionales, que todas siempre han sido emitidas por mi despacho en estricto arreglo a la ley.

-Justo mencionando en el tema de las elecciones, ¿cree que existe un riesgo de instrumentalización de la Fiscalía para perseguir o favorecer a candidatos en el 2026?

Sin lugar a dudas, porque cuando el fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, se presentó en el Congreso, prácticamente pidió disculpas y tildó de excesiva la actuación de nuestra Fiscalía de la Nación, refiriéndose a mi gestión, y que él dijo que con él iba a ver las cosas con más tranquilidad, con más prudencia, y bueno, lo está demostrando, porque ya en sus más de dos meses de interinato, solamente se está dedicando a archivar algunos casos, según ha trascendido, y no está haciendo una persecución, porque hay casos muy graves.

-¿Como cuáles, por ejemplo?

Por ejemplo, del exministro del Interior, Juan José Santibáñez, hasta el momento que yo estuve trabajando, ya habían llegado recientemente las pericias respecto de la voz de este señor en los casos que ya son de público conocimiento, donde él está investigado por delitos de corrupción. Por lo tanto, faltó tiempo, ya con mi suspensión, que fue muy apresurada, nos faltó tiempo para poder proceder conforme a ley.

-Usted ha dicho que no ha habido pronunciamiento de sus colegas fiscales supremos y de la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello. ¿Cree que con esta inhabilitación ya pactada y su levantamiento del fuero, ahora sí vayan a pronunciarse?

No lo sé. No sabría anticipar si es que se van a pronunciar o no, pero es bastante extraño, sorpresivo y hasta injustificado que los más altos funcionarios que tienen que ver con la administración de la justicia y ante un evidente atropello a mis derechos fundamentales -porque se me ha inhabilitado por algo que simplemente no hice- es muy extraño de que ellos no digan nada, porque estamos hablando de los defensores de la juridicidad en el Perú, del respeto a la Constitución.

-A todos nos quedó claro que esta inhabilitación contra usted fue una persecución política. Sin embargo, en la resolución del informe final sale que fue porque no aplicó la ley 32130, que le otorgaría facultades de investigación a la Policía ¿Usted cree que desacató esta ley vigente o sostiene que su reglamento fiscal estaba por encima de la voluntad del Legislativo?

En ninguna parte de los informes del Congreso, se ha demostrado que se ha incumplido esa ley o que se ha ido contra el texto. Además, los señores hablan mucho de su ley, que le está trasladando la investigación a la Policía, pero nadie habla del artículo 159.4 de la Constitución. Y la Constitución siempre está por encima de la ley del Congreso, de la ley ordinaria.

-¿Qué dice el artículo 159 que usted menciona?

Dice expresamente lo siguiente: "El fiscal investiga el delito desde su inicio y para tal efecto, la Policía Nacional de Perú está obligada a cumplir los mandatos del fiscal". Entonces, si el fiscal es el que persigue el delito, y lo dice la propia Constitución, de que la Policía Nacional tiene que cumplir con los mandatos, eso no requiere mayor interpretación. Y por esa razón nosotros habíamos pedido que se declare inconstitucional. Yo presenté la demanda de inconstitucionalidad ante el TC, pero había sido previamente aprobada por mis demás colegas también. Pero a mí no se me ha inhabilitado por presentar la demanda de inconstitucionalidad, sino por aprobar el reglamento, que dicho sea de paso, no tiene nada irregular, porque quien lo elaboró, lo aprobó y lo firmó es el exfiscal de la Nación interino, Juan Carlos Villena Campana. Y si a él no le han abierto proceso o no lo han inhabilitado, quiere decir que no hay infracción a la Constitución.

-¿Usted mantiene comunicación con sus colegas fiscales supremos? ¿Ha podido conversar con ellos sobre este tema?

No, no ha habido oportunidad porque no se han comunicado conmigo, no han dicho nada y yo esperaba por lo menos que ellos, no por mi persona, sino por defender la autonomía del Ministerio Público y como dice la propia Constitución, actuar como defensores de la legalidad, porque esa es la misión que tiene el Ministerio Público y sobre todo las más altas autoridades que son los fiscales supremos, defender la legalidad en el país, la constitucionalidad. No se han pronunciado al respecto, lo cual también llama la atención.

-Ahora que se le ha levantado el fuero de una forma bastante acelerada, ¿teme de que se le pueda sentenciar a una prisión preventiva por los delitos que se le está acusando?

No, no tengo ningún temor. El fiscal de la Nación interino es el que tiene que elaborar la acusación. En realidad, le han dado un trabajo bastante enojoso, un trabajo muy complicado al fiscal de la Nación interino, porque si es defensor de la legalidad, de la constitucionalidad, ¿cómo me va a acusar por un hecho que yo no he cometido? Realmente lo tiene bastante difícil. Bueno, si quiere quedar bien con los señores del Congreso, va a tener que acusarme, pero estaría vulnerando la Constitución, infringiendo la Constitución. Y, bueno, y si quiere quedar bien con la legalidad y hacer bien su trabajo, va a tener que archivarlo de plano.

-¿Considera que su inhabilitación es una venganza política por no haber facilitado el retorno de Benavides o principalmente por haber iniciado investigaciones contra varios congresistas?

Por los dos motivos. En primer lugar, con relación a los señores congresistas, porque ellos lo han dicho públicamente en el Pleno, de que se han sentido afectados con muchas denuncias, con muchas investigaciones. Pero la población debe saber, y eso lo estoy informando siempre, no son intocables. Y además, porque cuando a mí me llegan denuncias de los ciudadanos o de la prensa que investiga, yo no puedo guardarlas, demorarlas, esconderlas, o archivar por archivar. Por eso ellos en realidad lo que han querido es eliminar o sacar de la carrera a una fiscal que está haciendo correctamente su trabajo. Y eso también con miras a las elecciones. Ahora, también, por otro lado, yo presumo de que los señores de Fuerza Popular, se han inquietado o preocupado cuando presenté la demanda para que se declare ilegal al partido y lo dijeron públicamente, porque incluso se dirigieron a mí con ofensas, con insultos, pero eso ha sido un aspecto netamente jurídico, porque yo no tengo por enemigo a ningún partido político y eso ya es materia que tiene que verificarse o dilucidarse en el Poder Judicial. El segundo aspecto de la señora Benavides, sí, yo lo tengo clarísimo que también es una persecución política y en este caso igual que los señores que están en el Congreso, porque hay varios de ellos que están en carpetas involucrados y vinculados con la señora Patricia Benavides, que hay incluso denuncias constitucionales y hay investigaciones con muchas evidencias. Además, que la señora Benavides también ha estado patrocinada por los señores del APRA.

-Sus abogados eran del APRA

Abiertamente, ellos no han disimulado. Es más, el partido aprista en el Colegio de Abogados, el anteño pasado le dieron todo un homenaje. Y nunca, digamos, disimularon que ella está realmente protegida, bastante apoyada por ese partido político. ¿Y por qué digo de que también ellos están involucrados? Porque también se han expresado de mala manera sobre mi persona, desinforman a la población diciendo cosas que no deben sobre las investigaciones. Y lo último, que uno de sus militantes, el señor Miguel Calla, que me está denunciando una y otra vez. Aprovecha las ocasiones para denunciarme y es un acreditado militante aprista. Entonces, el tema político y de venganza o de buscar un blindaje y apoyo a una fiscal que para ellos sí les puede garantizar determinadas acciones o impunidad, realmente ya los pinta de cuerpo entero. Y yo soy bastante franca y abierta en decir las cosas porque la población merece una verdad que se pueda comprobar y demostrar, no como otras personas que hablan, especialmente algunos políticos que dicen pero no demuestran. Y eso no significa que yo me pelee con todos, como por ahí se viene diciendo, y precisamente por gente del APRA. Pero eso no es pelearse, eso es cumplir con su deber, y yo lo he estado cumpliendo con la Constitución. Por eso yo confío que con mi acción de amparo es cuestión de tiempo para poder retornar al puesto que me he ganado legítimamente.

-¿Cree que el Poder Judicial va a fallar a favor de su acción de amparo y va anular su inhabilitación como pasó con Zoraida Ávalos?

Definitivamente. ¿Por qué? Vuelvo a repetir, cuando yo no he cometido un hecho, yo no he participado, es decir…Es como si a cualquier persona que está en Lima le atribuyen un homicidio en Junín, en Loreto. Y si hay una dictadura, como en este caso, que ya se plasmó una dictadura parlamentaria, sin demostrar nada, solo con retórica, con palabrería, a cualquiera le pueden acusar de un delito en otro lado y lo van a acusar, lo van a sancionar, lo van a perseguir. Eso es lo que está pasando conmigo. Ya hay una dictadura parlamentaria que pretende reelegirse y eso sí es peligroso.

-Volviendo una pregunta atrás, mencionó unas carpetas de Patricia Benavides que estaba aliado con ciertas bancadas. ¿Qué bancadas o congresistas figuran en estas carpetas?

A ver, ya en este momento un poco la memoria nos puede traicionar, pero recuerdo que uno de ellos es el señor Jerí ¿no?, que ahora es el presidente por Somos Perú, también con la señora Patricia Chirinos de Avanza País, el señor José Balcázar, no recuerdo de qué partido es. Y así, hay otros más, que son los que están involucrados en diversas carpetas. Y recuerdo una de ellas, que es la principal, digamos, en la que se han intercambiado favores para que ella archive algunos casos a cambio de que ellos voten favorablemente para inhabilitar a la doctora Zoraida Ávalos, como en efecto ocurrió.

-Hablando del presidente Jerí, sabemos que Tomás Gálvez, el fiscal interino, fue quien archivó su denuncia por presunta violación sexual. ¿Qué hubiese hecho usted en su caso?

He tenido oportunidad de ver un reportaje muy interesante de un periodista, el señor Yovera, en el que incluso lo entrevistan también, al señor José Jerí. Y si bien no conozco el caso de cerca, pero de los trascendidos y de las investigaciones periodísticas, pareciera que no se ha culminado, no se ha agotado la investigación, porque en un delito de violación, primero, tiene que buscarse a los presuntos involucrados. Sí o sí se les tiene que ubicar, no solo para tomarle su declaración, sino también para que pasen por pericias psicológicas, pericias psiquiátricas, para que haya también una reconstrucción de los hechos, porque ha sido en un lugar un poco alejado, me parece en provincia. Es decir, hay una serie de situaciones que, de pronto, pareciera que no se han cumplido. Por lo tanto, un archivo a ese punto en un caso tan sensible y de violencia contra la mujer, porque la violación está acreditada, solamente lo que falta es juntar más pruebas, para que se pueda tener la certeza, porque si no, ¿quién ha sido?. No ha sido un fantasma, tiene que haber sido una persona.

-Con el accionar del Congreso queda claro el mensaje que quieren dar: "Un fiscal que investigue el poder termina destruido" ¿Qué mensaje deja a su salida a los fiscales provinciales y superiores que hoy llevan casos de corrupción contra políticos? ¿Estarían desprotegidos?

Realmente sí, están desprotegidos. Hasta cierto punto se comprende que a través de mi caso, se ha instalado el temor, el miedo, por no decir terror, de perder su puesto de trabajo, el pan que llevan a su casa muchos colegas titulares y hasta provisionales que también están viendo casos de corrupción en lavado de activos, en trata de personas, en criminalidad organizada. Hasta cierto punto se comprende, porque si no tienen a un fiscal de la Nación fuerte que defienda la autonomía institucional, que dé el ejemplo persiguiendo el poder al más alto nivel, entonces en las instancias provincial o superior a nivel nacional, se va a generar no solo un clima de temor, sino de inseguridad para poder actuar conforme la conciencia y la ley nos indica. Por eso va a haber esa incertidumbre, lo cual va a generar al mismo tiempo el miedo para perseguir a empresarios, a ciertos dueños de canal que están ahí por lavado de activos, a líderes de partidos políticos que no son funcionarios públicos y que están en carrera política. Todo ese temor se puede esparcir. Por eso mi mensaje es que sean valientes. Yo lo dije desde un comienzo. Yo no me enfrento a la gente, a los señores, yo respeto a todos, pero yo me he enfrentado al delito, persigo el delito. Y eso me ha costado, por este momento mi propia carrera, que me la están malogrando, me la han malogrado, a pesar de que yo no tengo ninguna carpeta abierta por criminalidad organizada, por corrupción, ni por lavado de activos, ni por cualquier otro delito. Entonces, ese es el mensaje. Y yo lo dije en el Congreso: "O te sometes, te resignas, te doblegas o te botamos a la calle y te vas". Por supuesto que yo puedo seguir trabajando de abogada, pero ese no es el hecho, porque yo he construido una carrera impecable. Yo he construido una carrera con mucho esfuerzo y con honestidad. Y no pueden venir unos señores que me están demostrando y me están dando la razón con su actitud. Y te explico, Pamela. Porque si ellos me están persiguiendo de esta manera gratuita, totalmente absurda, arbitraria, quiere decir que mis denuncias, mis investigaciones son correctas y tienen certeza. Entonces, ellos sí han cometido los delitos, sí han cometido los ilícitos penales y eso a mí, al contrario, me da más tranquilidad. Y la pregunta que yo hago: ¿es mi culpa que ellos cometan delitos? ¿Es mi responsabilidad? O sea, ¿yo tengo que asumir la carga por hacer mi trabajo? Ellos no debieron cometer delitos, ellos no debieron portarse mal. A mí solamente me tocó cumplir con la Constitución, por eso mi conciencia está tranquila y tarde o temprano la justicia me va a dar la razón.

-¿Considera que Tomás Gálvez actuará igual que Patricia Benavides y tendrá los mismos intereses políticos de archivar las carpetas fiscales de los congresistas y el resto de gente que está en el poder?

Bueno, Patricia Benavides ya lo ha estado demostrando. Sobre eso, yo creo que ejemplos hay. Desde el año 2022, 2023, que ella estuvo en el cargo. Tomás Gálvez lo ha demostrado con su anuncio en el Congreso, cuando se disculpó y les dijo que todo era excesivo, lo cual a mí particularmente me hizo sentir vergüenza ajena, de escuchar a la más alta autoridad de una institución autónoma que diga eso, porque se está sometiendo al poder político. Entonces, eso nos da, no solo la sospecha, sino casi la certeza de lo que va a ocurrir en los próximos meses antes de las elecciones y sobre todo ahora en campaña. En cualquier momento, y en eso hay que estar atentos a los archivos que deben ser fundamentados. Pero si vemos que hace su trabajo bien, enhorabuena. Pero así como él ya se ha mostrado, yo lo veo bastante complicado, bastante difícil para él mismo, ¿no?, porque ya habría una especie de compromiso político con el poder del Congreso.

-Para concluir, doctora. El TC ya votó la medida cautelar de la Junta Nacional de Justicia para suspender la medida cautelar del juez Torres Tasso que ordenaba su reposición, pero ha dicho que anunciará la resolución recién en los próximos días o semanas. ¿A qué se debería esto? ¿Por qué cree que quieren dar a conocer la votación?

Eso ha sido manipulado. Lamentablemente, aguien del Pleno, y esto no quiere decir que yo ataque al TC, pero cuando ese periódico irresponsable de Expreso saca el trascendido, un trascendido es como se dice, que tiene una fuente dentro del mismo Tribunal Constitucional de alguno de los magistrados que le ha soltado esa información y lo ha difundido, y también, por supuesto, Willax, que se dedica a hacer ese tipo de información de trascendidos. Y eso al juez constitucional lo motivó, en realidad de manera no correcta, de que ante un trascendido, él pidió la información y eso generó una demora adicional, porque el día 2 de diciembre, a mí se me debió reponer en el cargo. Y el juez, yo no sé si lo hizo a propósito o de susto o a su criterio, aunque él me dijo que fue su criterio, pero es un criterio que no tiene sentido, porque yo le digo algo, en el mundo del derecho, las resoluciones existen cuando están elaboradas, firmadas y notificadas. En el mundo del derecho, esos trascendidos de que hubo votación no tiene efecto legal, no tiene efecto jurídico. Y un juez no hace bien su trabajo cuando recoge un trascendido y después pregunta, y mire la respuesta que le han dado, de que no hay resolución, recién la van a elaborar. Por lo tanto, el señor juez, no sé si consciente o inconscientemente, pero me hizo un daño terrible, un daño a mi carrera. Y eso yo lo estoy evaluando con mis abogados, pero él en realidad tiene una gran responsabilidad porque ha venido retrasando injustificadamente mi reposición por más de un mes al cargo que me corresponde. Así hubiera tenido que salir después con la inhabilitación, pero era un escenario diferente, porque mis derechos fundamentales ya merecían esa medida cautelar. Por eso es lo que han corrido literalmente en el Congreso de la República. Y permítame agregar algo. A pesar de que tienen diversas denuncias constitucionales de meses y del año pasado, especialmente contra la señora Benavides, cinco denuncias constitucionales, estas no avanzan, no se tramitan. Y esto no significa que yo tenga algo contra la señora, para nada, sino que lo que yo pido es equidad, mismo trato, igualdad. Conmigo estas denuncias no tienen mucho tiempo, pero del año pasado, no las tocan, y eso demuestra precisamente la persecución política, o sea, como dicen popularmente, otorongo no come otorongo. Ellos mismos están amenazando, como la señora Moyano lo dijo en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, ante una pregunta que alguien le hizo, dijo: "Ah, no, esto ya se va a ver en la permanente". Adelantó que el caso va a llegar a la permanente de todas maneras. Bueno, con paciencia y siempre enarbolando la verdad y la justicia, los derechos fundamentales de la Constitución, vamos a ejercer nuestra defensa y tarde o temprano las personas que están en este momento pisoteando la Constitución van a tener que responder ante la población y ante la justicia.

-¿Va a demandar al juez Torres Tasso?

Estamos evaluando todavía. Dijo que para hoy iba a estar la sentencia (5 de noviembre). Bueno, esperemos que sea verdad y que no sea una demora más porque ya tiene que sentenciar, más aún con la respuesta del Tribunal Constitucional, que no hay nada que se lo impida.