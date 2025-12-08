Tilsa Lozano se presentó en ‘El valor de la verdad’ y habló sin filtros de Juan Manuel ‘Loco’ Vargas, con quien tuvo una polémica relación clandestina años atrás. La exmodelo no dudó de burlarse del estado físico que el exfutbolista muestra actualmente.

Ante la pregunta de Beto Ortiz sobre que haga un ranking de sus parejas menos agraciadas, su compañera en el sillón blanco admitió que el ‘Loco’ había sido el novio más guapo que tuvo Tilsa. Sin embargo, ella no estuvo de acuerdo, dejando entrever que hoy no es ni la sombra de lo que fue cuando estuvieron juntos. “A él se le infló”, comentó la influencer refiriéndose al abdomen que ahora presenta el exdeportista

Tilsa Lozano se burla de Juan Manuel ‘Loco’ Vargas en pleno programa

“Juan Manuel era el más guapo de sus novios. Hoy no”, afirmó la compañera de Tilsa Lozano en el sillón blanco, opinión que Beto Ortiz apoyó, instando a la exmodelo a que acepte. No obstante, ella se mantuvo firme en su decisión. “Era guapo”, señaló.

En ese momento, el presentador le dijo a la influencer que con el tiempo su contorneada figura se ‘caerá’, y fue entonces cuando Tilsa volvió a referirse al físico de su exnovio. “Pero a él no se le cayó, a él se le infló”, contó, mientras hacía el gesto de llevarse sus manos hacia su abdomen.

El comentario generó polémica en redes sociales, ya que muchos usuarios consideraron inapropiado que la conductora de ‘La noche habla’ se burlara del cuerpo de otra persona.

Finalmente, ella aseguró que Miguel Hidalgo, padre de sus dos hijos, era la persona más atractiva con la que ha estado: “Es un feo lindo”, contó.

Tilsa Lozano confiesa romance con Yaco Eskenazi

Tilsa Lozano sorprendió en ‘El valor de la verdad’ al revelar que mantuvo una relación amorosa con Yaco Eskenazi, actual esposo de Natalie Vértiz. Sin embargo, esto ocurrió cuando ella tenía 14 años y él 16.

Su romance fue breve, ya que la exmodelo regresó a la argentina con su padre después de un breve pasó por Perú. “Él sufrió más que yo. En ese momento fue un drama… lloramos, nos abrazamos, nos juramos amor eterno", recordó Tilsa entre humor y nostalgia.

En la actualidad, la relación entre ambos es cordial, según ella, quien además elogió a la familia que Yaco formó con Natalie Vértiz. “Son una hermosa familia, me encanta verlos juntos”, acotó la presentadora de televisión.