Paco Bazán sorprende a Susana Alvarado con un hermoso y delicioso desayuno por su cumpleaños. | Foto: Composición LR/Instagram.

Paco Bazán y Susana Alvarado vuelven a convertirse en tema obligado en el mundo del entretenimiento, luego de protagonizar una dulce y romántica escena por el cumpleaños de la cantante de Corazón Serrano. A través de sus redes sociales, la pareja dejó en evidencia que atraviesa uno de sus mejores momentos.

En Instagram, ambos compartieron historias en las que se les ve más unidos que nunca. La sorpresa de la mañana se la llevó Susana, quien despertó con un delicioso desayuno servido directamente en la cama, detalle preparado y enviado por el conductor de televisión. La artista, aun entre sábanas, se mostró sonriente y agradecida por el gesto, mientras Paco grababa parte del momento.

Paco Bazán sorprende a Susana Alvarado en su cumpleaños

Pero la imagen que terminó por derretir a los seguidores fue una fotografía donde Bazán aparece dándole un tierno beso en la frente a la joven cantante. La instantánea fue acompañada por la frase “Feliz vida”, escrita por él mismo, mientras de fondo sonaba 'Morena Mía', el clásico romántico de Miguel Bosé que terminó de sellar la escena como una verdadera postal de amor.

Alvarado no tardó en compartir el tierno detalle con todos sus seguidores. En su cuenta de Instagram publicó una serie de fotografías que inmortalizaron la sorpresa: un elegante ramo de flores, un desayuno digno de hotel cinco estrellas y ella, vestida de blanco, luciendo radiante en medio de un ambiente que parecía sacado de un cuento de hadas. La cantante dejó claro que este cumpleaños lo está viviendo como un verdadero ensueño.

Las reacciones no se hicieron esperar. En redes sociales, los fans se derritieron al ver las imágenes y no dudaron en celebrar el amor que la pareja transmite. “Hermosos”, “Qué viva el amor” y “Cada día más unidos” fueron algunos de los comentarios que inundaron las publicaciones. Sin duda, la pareja sigue robándose el corazón del público con cada muestra de cariño que comparte.