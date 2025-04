A solo una semana del esperado matrimonio de Alejandra Baigorria y Said Palao, ambos fueron invitados al set del programa 'Esta noche', conducido por la 'Chola Chabuca'. La pareja abrió su corazón en una emotiva entrevista que no solo reveló detalles inéditos de su relación, sino que también mostró el lado más vulnerable del popular 'Samurai'.

Durante la emisión del sábado 19 de abril, transmitida por América Televisión, el integrante de 'Esto es guerra' vivió un momento cargado de emociones al presenciar un video preparado especialmente para él. Las imágenes recopilaban escenas familiares y personales que lo llevaron a las lágrimas, evidenciando el profundo vínculo que mantiene con sus seres queridos y con su prometida.

Said Palao se quiebra tras sentido video

Visiblemente conmovido, Said Palao rompió en llanto mientras observaba una recopilación de momentos íntimos junto a su familia y seres queridos. Con voz entrecortada y los ojos llenos de lágrimas, el chico reality confesó que no podía evitar emocionarse cuando se trataba de su núcleo más cercano.

“Cuando me tocan el tema de la familia, de los hijos, es algo que me llena profundamente el alma”, expresó ante las cámaras, generando una reacción empática en el público y en su pareja, Alejandra Baigorria, quien lo acompañó durante todo el segmento. El guerrero también aclaró que sus lágrimas no son de tristeza: “Siempre que me ven llorar, son lágrimas de alegría, de recordar esos momentos tan bonitos junto a mi familia y a Ale. Son esas cosas las que realmente me conmueven”.

El momento fue uno de los más comentados de la noche, ya que permitió a los seguidores de la pareja ver una faceta muy íntima del deportista. Cabe resaltar que el matrimonio de Alejandra Baigorria y Said Palao está programado para el próximo sábado 26 de abril de 2025, y contará con invitados del medio artístico y empresarial, entre ellos, la misma Chola Chabuca, quien recibió una invitación personal durante el programa.

Además de hablar sobre su historia de amor y su preparación para el enlace nupcial, Said no dudó en dedicar unas palabras especiales a su futura esposa. “Alejandra es la mujer de mi vida, la mujer de mis sueños, mi futura esposa”, afirmó con emoción, reforzando el compromiso que ambos han construido a lo largo de los años.