Melissa Klug estalla contra Bryan Torres y lo bota a gritos de la casa de Samahara Lobatón: “Él no se quería ir”

Empresaria Melissa Klug llegó de emergencia con Jesús Barco a la casa de Samahara Lobatón ante su pedido de ayuda, luego de que su hija decidiera botar a Bryan Torres tras descubrirle una presunta infidelidad. 

Samahara Lobatón contó sorpresiva relación en 'Esta noche'. Foto: Composición LR/América TV/Instagram.
Samahara Lobatón contó sorpresiva relación en 'Esta noche'. Foto: Composición LR/América TV/Instagram.

Samahara Lobatón relató lo ocurrido luego de descubrir que Bryan Torres, padre de sus dos hijos, presuntamente le habría sido infiel tras encontrar comprometedoras pruebas en su celular

Indignada, la influencer le pidió al salsero que abandonará su vivienda; sin embargo, al negarse, decidió llamar a su madre, Melissa Klug, para que la apoyara. La empresaria fue hasta el inmueble junto a su pareja Jesús Barco, y encaró directamente al músico, provocando que la situación se desbordara por completo. “Él no se quería ir”, señaló Samahara durante su presentación en ‘Esta noche’.

Melissa Klug echó a gritos a Bryan Torres de la casa de Samahara Lobatón

Según relató Samahara Lobatón en el programa de la Chola Chabuca por América TV, al notar que Bryan Torres ignoraba su pedido de retirarse de la casa tras descubrir presuntas pruebas de infidelidad, decidió llamar a Melissa Klug.

“Él no se quería ir y yo tuve que llamar a mi mamá. Llegó con Jesús (Barco) y una tía; allí es donde mi mamá interviene. Las cosas explotaron en el momento que ella llegó. Era full gritos, y mi mamá diciéndole que yo había hablado con él, y que si no me amaba, que se fuera”, contó la influencer de 24 años.

Finalmente, madre e hija lograron su cometido e hicieron que el salsero se retire de la propiedad. “Mi mamá no se movió de mi casa hasta que él se fue”, compartió Samahara en 'Esta noche'.

Melissa Klug hace llorar a Samahara Lobatón con tremendo gesto

Tras la revelación de Samahara Lobatón en el programa ‘Esta noche’ sobre la presunta infidelidad cometida por Bryan Torres, la Chola Chabuca emitió un video de Melissa Klug en el que la empresaria le expresó su apoyo y le dedicó un conmovedor mensaje. Este gesto hizo llorar a la influencer.

“Así hayamos tenido mil problemas y diferencias, sabes que, desde el fondo de mi corazón, siempre quise lo mejor para ti; que no repitieras patrones que yo viví. Yo quería siempre lo mejor para ti porque aprendí de los errores y no quiero que cargues con los mismos tropiezos", comenzó diciendo la empresaria.

"Todo lo que te decía era por amor, porque quería que tu camino fuera más ligero y más feliz que el mío y, hoy más que nunca, quiero para ti un futuro lleno de amor, de paz y tranquilidad. Eso no tiene precio. Nunca te voy a soltar la mano", dijo Melissa Klug, provocando que Samahara Lobatón rompiera en llanto en pleno programa.

