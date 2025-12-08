➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 8 de diciembre, según Jhan Sandoval

Horóscopo de HOY lunes 8 de diciembre de 2025 con Jhan Sandoval. | Composición: LR

Horóscopo de HOY lunes 8 de diciembre de 2025 con Jhan Sandoval. | Composición: LR

Este lunes 8 de diciembre, el horóscopo de Jhan Sandoval presenta nuevas predicciones para los doce signos del zodiaco, brindando orientación en temas relacionados con el amor, la salud y el ámbito laboral. Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis podrán descubrir lo que les depara el destino. Es la ocasión para saber si conviene tomar decisiones clave, enfrentar nuevos desafíos o aguardar con calma las oportunidades que el universo tiene reservadas.

¿Qué dice el horóscopo de Jhan Sandoval hoy, lunes 8 de diciembre?

Aries

Estás cerca de hacer realidad ese viaje o proyecto tan importante, solo necesitas ser paciente y afrontar algunas dificultades que surgirán en el camino. Sé constante y todo lo concretarás.

TE RECOMENDAMOS ¿CÓMO AFRONTAR EL DUELO? CON CÉSAR ACOSTA | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

Tauro

No aceleres procesos que requieren de tiempo y una observación minuciosa, hacerlo te conduciría a errores. En el amor, no tomarás a la ligera los errores de tu pareja. Hoy pondrás condiciones.

Géminis

Luego de un período de incertidumbre recibes esa respuesta de cambio que tanto esperabas. En lo sentimental, no seas radical y toma a bien las críticas de tu pareja. Te ayudarán a mejorar.

Cáncer

Estarás cerca de una persona de poder o influencias. Aprovecha el contacto para proponer las ideas que deseas desarrollar. En el amor, habrá un momento de intensidad y pasión.

Leo

No estás encontrando la estrategia correcta para solucionar un problema laboral. Evita insistir con técnicas no están resultando y asesórate. De esta manera hallarás salidas viables e inteligentes.

Virgo

Te sentirás a gusto tanto con tu entorno como con las actividades que vienes realizando, lo que te permitirá realizar tu labor con excelencia. En el amor, te esforzarás por estabilizar tu relación.

Libra

Esa inversión que piensas realizar sería acelerada, puesto que aún ignoras detalles importantes. Espera y evalúa con calma. En el amor, no pierdas el control de tus emociones y espera.

Escorpio

El día te exigirá rapidez y precisión en cada gestión que realices. Es posible que converses sobre un aumento salarial o préstamo al cual deseas acceder. La respuesta será positiva.

Sagitario

No estarías manejando la inteligencia emocional y podrías pasar por encima de los sentimientos de un familiar al realizar comentarios tan directos. Cuida tus palabras y evitarás resentimientos.

Capricornio

Has logrado lo que tanto buscas y ahora sientes culpas o cuestionamientos, puesto que no era lo que habías imaginado. Asume esa nueva responsabilidad y esfuérzate, será conveniente.

Acuario

Es posible que paralices algunas actividades por atender temas familiares o bien, ayudar a alguien que requiere de tu apoyo. En el amor, no dependas emocionalmente de esa persona.

Piscis

No estás logrando los objetivos económicos que habías previsto para estas épocas y esto estaría desanimándote. Hoy habrá alguien que te ayudará a replantear tu estrategia y todo mejorará.