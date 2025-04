Said Palao conmueve a sus trabajadoras del hogar al organizarles una emotiva sorpresa junto con su hija

Said Palao se casará el 26 de abril con Alejandra Baigorria. Foto: Composición LR/Captura/Instagram

A pocos días de su boda con Alejandra Baigorria, el popular influencer y chico reality Said Palao enterneció a sus seguidores al realizar un gesto especial hacia las mujeres que lo acompañan en su día a día. En medio de los preparativos del esperado enlace, el deportista sorprendió a sus trabajadoras del hogar con un presente inesperado que dejó huella en redes sociales.

La escena fue compartida a través de su cuenta oficial de Instagram, donde Said Palao mostró cómo, con ayuda de su hija, organizó una emotiva entrega de flores para quienes colaboran en su casa. La acción generó múltiples reacciones entre los usuarios, destacando el lado más humano del competidor de 'Esto es guerra'.

La emotiva sorpresa de Said Palao a sus trabajadoras

El jueves 10 de abril, Said Palao publicó en sus historias de Instagram una serie de clips donde mostró cómo preparó una sorpresa para su hija y también para las trabajadoras que forman parte de su hogar. “Me estoy yendo al colegio de mi hijita y le voy a hacer una sorpresita, no solo a ella, sino a todas las chicas que trabajan en mi casita”, comentó el atleta en uno de los videos.

El gesto comenzó con la entrega de un ramo de rosas amarillas a su hija, quien se mostró emocionada por el detalle. Luego, en un ambiente de complicidad y cariño, la pequeña ayudó a su padre a repartir girasoles a las trabajadoras de Said Palao, generando un ambiente cargado de alegría y agradecimiento. “Quiero darles un detalle a las chicas que siempre están pendientes de nosotros”, añadió el influencer, visiblemente conmovido por el momento.

El también empresario no dejó pasar la ocasión para dedicar un detalle a su pareja, Alejandra Baigorria, quien actualmente se encuentra de viaje tras haber celebrado su despedida de soltera. Aunque no pudo entregarle personalmente un ramo, adelantó que ya tenía listo el suyo: “Una mención honrosa a Ale que está de viaje, por eso no le hemos podido dar, pero le vamos a guardar sus flores”, señaló con una sonrisa.