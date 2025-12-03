HOYSuscripcion LR Focus

Gisela Valcárcel sorprende al saludar a Karla Tarazona en su regreso a Panamericana TV, tras fuerte rumores de conflicto

Gisela Valcárcel protagonizó uno de los momentos más comentados en la preventa de Panamericana TV, luego de semanas de especulaciones sobre tensiones y una posible salida de Karla Tarazona del canal. 

Gisela Valcárcel le dio un beso en la mejilla a Karla Tarazona Foto / Composición: LR
Gisela Valcárcel le dio un beso en la mejilla a Karla Tarazona Foto / Composición: LR

Gisela Valcárcel se llevó todos los aplausos al anunciar su regreso a la televisión. Sin embargo, también protagonizó uno de los momentos más comentados de la preventa de Panamericana TV: el saludo a Karla Tarazona, con beso en la mejilla incluido, que rápidamente se viralizó en redes sociales. Ambas intercambiaron una breve conversación marcada por la cordialidad, lo que podría poner fin - al menos públicamente - a los rumores de tensión entre ambas. 

Como se recuerda, se especuló que la conductora de 'Préndete' sería despedida de la 'Esquina de la televisión' ante la llegada de la popular 'Señito'. Además, los rumores apuntaban que Susana Umbert, actual gerente de contenido de Panamericana Televisión realizaría una reestructuración profunda en el canal, que incluiría la salida de Karla Tarazona. 

PUEDES VER: Gisela Valcárcel reaparece en preventa de Panamericana y anuncia por todo lo alto su regreso a la TV: 'Vuelvo a donde fui feliz'

lr.pe

Gisela Valcárcel y Karla Tarazona se encuentran en Panamericana TV

Tras ser presentada con bombos y platillos, Gisela Valcárcel subió al escenario luciendo un vestido dorado y elegante. Entre los rostros que la recibieron estuvieron Ric La Torre, Andrés Hurtado “Metiche” y Karla Tarazona. Valcárcel saludó uno por uno a los talentos de Panamericana TV; sin embargo, el saludo a la actual pareja de Christian Domínguez fue el que acaparó toda la atención.

En redes sociales, Samuel Suárez de 'Instarandula' calificó el hecho como 'el beso de Judas'. Los usuarios, por su parte, dejaron comentarios como: "Que ridícula se pone Karla, cuando el que la humilló pasa piola actualmente y encima volvió con él", "Lo Cortés no quita lo valiente", "La que siempre raja de Gisela es Karla", "La Tarazona se tragó sus palabras", "Esa Karla no sabe disimular su incomodidad", entre otras reacciones. 

PUEDES VER: Gisela Valcárcel reaparece junto a Armando Tafur y revela el nuevo cargo del exproductor de 'América hoy': 'Se vienen cositas'

lr.pe

Rumores sobre la salida de Karla Tarazona 

Los rumores sobre su salida surgieron tras la compra de Panamericana Televisión por parte de Susana Umbert, persona muy cercana a Gisela Valcárcel. Trascendió que el canal había iniciado con los castings para renovar la conducción del magacín matutino.

Sin embargo, el 2 de diciembre, durante la preventa de Panamericana TV, se confirmó que Tarazona continuará en el canal. Cabe recordar que la supuesta mala relación entre Karla Tarazona y Gisela Valcárcel se originó tras un incidente en el que, según la propia Tarazona, Valcárcel le "cerró la puerta" de América TV y la "vetó" de sus programas, en medio de la conocida infidelidad de Christian Domínguez con Isabel Acevedo. 

