HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Espectáculos

'Tunche' Rivera se luce bailando al ritmo de 'Anaconda' junto a su esposa en celebración de su boda

El futbolista 'crema' oriundo de Tarapoto causó sensación durante su matrimonio al bailar el popular tema selvático. Se casó este fin de semana con Isabel Sifuentes en una exclusiva ceremonia.

Delantero de la 'U' deslumbró con sus pasos de baile durante su boda. Foto: Composición LR
Delantero de la 'U' deslumbró con sus pasos de baile durante su boda. Foto: Composición LR

José 'Tunche' Rivera se casó este 5 de diciembre con Isabel Sifuentes en una ceremonia privada en Lima. Durante la celebración, el futbolista de Universitario de Deportes se lució moviéndose al ritmo de 'Anaconda', el icónico tema amazónico. Un momento que fue compartido a través de las redes sociales donde se le aprecia bailando muy contento al lado de su esposa.

Rivera, quien nació en la ciudad de Tarapoto, aprovechó el especial día de su matrimonio para enaltecer una vez más sus raíces junto a la compañía de familiares y amigos. Estos, mediante gritos y aplausos, festejaron cada uno de los enérgicos pasos de baile del delantero 'crema'.

TE RECOMENDAMOS

¿CÓMO AFRONTAR EL DUELO? CON CÉSAR ACOSTA | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

PUEDES VER: 'Tunche’ Rivera, futbolista de Universitario, celebró su boda con lujosa fiesta: Ana Siucho reaparece entre los invitados

lr.pe

'Tunche' Rivera se luce bailando al ritmo de 'Anaconda'

En las imágenes compartidas, se evidenció la alegría del 'Tunche' bailando el popular tema selvático, así como también, la complicidad y conexión que goza con su esposa, quien inclusive danzó sin zapatos para disfrutar mejor del momento. Como se conoce, el futbolista es reconocido por los hinchas de su equipo por poseer una singular carisma dentro y fuera del campo.

En redes sociales como TikTok, el video de su celebración al ritmo de 'Anaconda' alcanzó más de 30 mil 'likes' y cientos de comentarios de hinchas y usuarios, los cuales no dudaron en felicitar a Rivera por su casamiento. "Felicidades Tunche, ídolo crema", "Ese es mi tricampeón", "Ella luce feliz y él muy enamorado", fueron algunos de los mensajes.

Notas relacionadas
'Tunche’ Rivera, futbolista de Universitario, celebró su boda con lujosa fiesta: Ana Siucho reaparece entre los invitados

'Tunche’ Rivera, futbolista de Universitario, celebró su boda con lujosa fiesta: Ana Siucho reaparece entre los invitados

LEER MÁS
Exchica reality Yamila Piñero impacta al reaparecer y anuncia sorpresivo matrimonio con misterioso galán: “Quiero compartir esta locura”

Exchica reality Yamila Piñero impacta al reaparecer y anuncia sorpresivo matrimonio con misterioso galán: “Quiero compartir esta locura”

LEER MÁS
Protagonista de ‘Al fondo hay sitio’, Alejandro Villagómez, sorprende al anunciar su matrimonio con artista y comparte su pedida de mano

Protagonista de ‘Al fondo hay sitio’, Alejandro Villagómez, sorprende al anunciar su matrimonio con artista y comparte su pedida de mano

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
'Tunche’ Rivera, futbolista de Universitario, celebró su boda con lujosa fiesta: Ana Siucho reaparece entre los invitados

'Tunche’ Rivera, futbolista de Universitario, celebró su boda con lujosa fiesta: Ana Siucho reaparece entre los invitados

LEER MÁS
Susana Alvarado comparte curioso video tras críticas a su relación con Paco Bazán: "Por más que quieran separarnos"

Susana Alvarado comparte curioso video tras críticas a su relación con Paco Bazán: "Por más que quieran separarnos"

LEER MÁS
Francisca Aronsson impacta tras aparecer ‘embarazada’ como parte de su personaje en una película: "Ha sido un verdadero reto'

Francisca Aronsson impacta tras aparecer ‘embarazada’ como parte de su personaje en una película: "Ha sido un verdadero reto'

LEER MÁS
Samahara Lobatón se quiebra y revela pruebas de engaño tras ruptura con Bryan Torres: "¿Por qué me has hecho esto?"

Samahara Lobatón se quiebra y revela pruebas de engaño tras ruptura con Bryan Torres: "¿Por qué me has hecho esto?"

LEER MÁS
Jazmín Pinedo pide que las Fuerzas Armadas salgan a las calles: “Hay maneras de protestar”

Jazmín Pinedo pide que las Fuerzas Armadas salgan a las calles: “Hay maneras de protestar”

LEER MÁS
Óscar Gayoso revela cómo fue su primer encuentro con Jaime Bayly tras varios años imitándolo: "No me salían las palabras"

Óscar Gayoso revela cómo fue su primer encuentro con Jaime Bayly tras varios años imitándolo: "No me salían las palabras"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

'Tunche' Rivera se luce bailando al ritmo de 'Anaconda' junto a su esposa en celebración de su boda

Muere Rafael Ithier, fundador de la orquesta de salsa El Gran Combo de Puerto Rico, a los 99 años

Samahara Lobatón muestra video de seguridad donde enfrenta a Bryan Torres por presunta infidelidad: "¿Por qué me hiciste eso?"

Espectáculos

Samahara Lobatón muestra video de seguridad donde enfrenta a Bryan Torres por presunta infidelidad: "¿Por qué me hiciste eso?"

'Tunche’ Rivera, futbolista de Universitario, celebró su boda con lujosa fiesta: Ana Siucho reaparece entre los invitados

Susana Alvarado comparte curioso video tras críticas a su relación con Paco Bazán: "Por más que quieran separarnos"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Los 110 condecorados por López Aliaga: la cuarta parte son polémicos personajes y militantes de Renovación Popular

TC declara infundadas demandas contra Ley que prescribe delitos de lesa humanidad y pone en riesgo que jueces puedan inaplicarla

María Teresa Cabrera es la nueva presidenta de la Junta Nacional de Justicia para el 2026-2027 en reemplazo de Gino Ríos

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025