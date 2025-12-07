'Tunche' Rivera se luce bailando al ritmo de 'Anaconda' junto a su esposa en celebración de su boda

José 'Tunche' Rivera se casó este 5 de diciembre con Isabel Sifuentes en una ceremonia privada en Lima. Durante la celebración, el futbolista de Universitario de Deportes se lució moviéndose al ritmo de 'Anaconda', el icónico tema amazónico. Un momento que fue compartido a través de las redes sociales donde se le aprecia bailando muy contento al lado de su esposa.

Rivera, quien nació en la ciudad de Tarapoto, aprovechó el especial día de su matrimonio para enaltecer una vez más sus raíces junto a la compañía de familiares y amigos. Estos, mediante gritos y aplausos, festejaron cada uno de los enérgicos pasos de baile del delantero 'crema'.

'Tunche' Rivera se luce bailando al ritmo de 'Anaconda'

En las imágenes compartidas, se evidenció la alegría del 'Tunche' bailando el popular tema selvático, así como también, la complicidad y conexión que goza con su esposa, quien inclusive danzó sin zapatos para disfrutar mejor del momento. Como se conoce, el futbolista es reconocido por los hinchas de su equipo por poseer una singular carisma dentro y fuera del campo.

En redes sociales como TikTok, el video de su celebración al ritmo de 'Anaconda' alcanzó más de 30 mil 'likes' y cientos de comentarios de hinchas y usuarios, los cuales no dudaron en felicitar a Rivera por su casamiento. "Felicidades Tunche, ídolo crema", "Ese es mi tricampeón", "Ella luce feliz y él muy enamorado", fueron algunos de los mensajes.