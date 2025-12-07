HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO | Alianza Lima vs Osasco por el Mundial de Vóley
EN VIVO | Alianza Lima vs Osasco por el Mundial de Vóley     EN VIVO | Alianza Lima vs Osasco por el Mundial de Vóley     EN VIVO | Alianza Lima vs Osasco por el Mundial de Vóley     
Economía

Horario de atención de los bancos para el feriado del martes 9 de diciembre: BCP, Interbank, Scotiabank, Banco de la Nación y más

Durante el feriado largo, las agencias bancarias permanecerán cerradas al público, aunque existen diversas alternativas disponibles para realizar tus operaciones.

Horarios y canales disponibles de los principales bancos en el feriado largo de diciembre 2025
Horarios y canales disponibles de los principales bancos en el feriado largo de diciembre 2025 | Foto: Andina/ Composición LR

El feriado largo del lunes 8 y martes 9 de diciembre por el Día de la Inmaculada Concepción y la Batalla de Ayacucho generará cuatro días consecutivos de descanso, un periodo en el que los bancos suelen ajustar sus horarios y realizar cambios en diversos servicios para adecuarse a la demanda de los usuarios.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

Durante estos días, las entidades financieras no brindarán atención presencial en ventanilla ni en sus oficinas. No obstante, los usuarios podrán continuar realizando operaciones a través de la banca por internet, aplicaciones móviles, servicio telefónico y canales digitales. Las transacciones, pagos, depósitos y demás servicios seguirán disponibles de manera regular por estas plataformas.

TE RECOMENDAMOS

Las TRES CLAVES para reactivar la economía del Perú: APP, OXI y fondos soberanos | #ECONOW
Horarios y canales de atención del BCP e Interbank durante el feriado largo. Foto: BCP/ Interbank/ Composición LR

Horarios y canales de atención del BCP e Interbank durante el feriado largo. Foto: BCP/ Interbank/ Composición LR

PUEDES VER: Horario de atención durante los feriados del lunes 8 y martes 9 de diciembre en supermercados y centros comerciales del Perú: conoce los detalles

lr.pe

Conoce el horario de atención en los bancos del Perú durante este feriado largo 2025

BCP

  • Horario de atención: 9 a.m. a 6 p.m.
  • Sus agentes y canales digitales estarán disponibles, excepto la atención en sucursales y ventanillas.

Interbank

  • Atención las 24 horas en su WhatsApp.
  • Banca Telefónica, solo opciones automáticas. (Atención presencial solo en el aeropuerto de Lima).

Scotiabank

  • Horario de atención: 9 a.m. a 6 p.m.
  • Hasta el momento, no hay comunicado oficial de la entidad por lo que su atención podría variar.

Banco de la Nación

  • Horario de atención: 8:30 a.m. a 5:30 p.m.
  • Sus agentes, banca telefónica y canales digitales estarán disponibles, excepto la atención en sucursales y ventanillas.

PUEDES VER: Confirman fechas y montos de la gratificación ONP para pensionistas de los regímenes 19990, 20530, 18846 y más

lr.pe

Feriado largo diciembre 2025: ¿Cómo hacer mis servicios bancarios?

El lunes 8 y martes 9 de diciembre serán feriados en el Perú y, debido a ello, muchos bancos no brindarán atención presencial en sus oficinas ni ventanillas. Si necesitas realizar operaciones durante esta fecha, es fundamental conocer las alternativas disponibles para continuar gestionando tus servicios financieros sin inconvenientes.

A través de las aplicaciones móviles y plataformas web de cada entidad, podrás efectuar transferencias, pagos de servicios, abonos de tarjetas y otras operaciones desde casa. Y si requieres dinero en efectivo, tendrás a disposición cajeros automáticos y agentes bancarios ubicados en farmacias, bodegas y otros comercios autorizados.

Notas relacionadas
Horario de atención durante los feriados del lunes 8 y martes 9 de diciembre en supermercados y centros comerciales del Perú: conoce los detalles

Horario de atención durante los feriados del lunes 8 y martes 9 de diciembre en supermercados y centros comerciales del Perú: conoce los detalles

LEER MÁS
Primer feriado largo de diciembre de 4 días beneficiará al turismo interno con más de US$ 150 millones, ¿cuándo será y quienes podrán descansar?

Primer feriado largo de diciembre de 4 días beneficiará al turismo interno con más de US$ 150 millones, ¿cuándo será y quienes podrán descansar?

LEER MÁS
Feriados y días no laborables del 2026 en Perú: mira el calendario oficial de los días festivos para descansar

Feriados y días no laborables del 2026 en Perú: mira el calendario oficial de los días festivos para descansar

LEER MÁS
Boom navideño: importaciones de juguetes y figuras de colección suben hasta 1.200% en Perú

Boom navideño: importaciones de juguetes y figuras de colección suben hasta 1.200% en Perú

LEER MÁS
Link para solicitud de retiro AFP 2025: Ya están habilitados los enlaces para solicitar hasta 4 UIT

Link para solicitud de retiro AFP 2025: Ya están habilitados los enlaces para solicitar hasta 4 UIT

LEER MÁS
Pago Fonavi 2025: consulta con DNI si eres beneficiario de la devolución de aportes en Perú y puedas cobrar en el Banco de la Nación

Pago Fonavi 2025: consulta con DNI si eres beneficiario de la devolución de aportes en Perú y puedas cobrar en el Banco de la Nación

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Cronograma de pagos diciembre 2025: conoce las fechas para cobrar sueldo y aguinaldo de trabajadores y pensionistas del Estado, vía Banco de la Nación

Cronograma de pagos diciembre 2025: conoce las fechas para cobrar sueldo y aguinaldo de trabajadores y pensionistas del Estado, vía Banco de la Nación

LEER MÁS
Confirman fechas y montos de la gratificación ONP para pensionistas de los regímenes 19990, 20530, 18846 y más

Confirman fechas y montos de la gratificación ONP para pensionistas de los regímenes 19990, 20530, 18846 y más

LEER MÁS
Petroperú: directorio decide incluir a su edificio de San Isidro en la lista de activos no estratégicos para venta

Petroperú: directorio decide incluir a su edificio de San Isidro en la lista de activos no estratégicos para venta

LEER MÁS
Aduanas lanza remate navideño: smartphones, parlantes, bicicletas y electrodomésticos desde S/1 en subasta virtual 2025

Aduanas lanza remate navideño: smartphones, parlantes, bicicletas y electrodomésticos desde S/1 en subasta virtual 2025

LEER MÁS
Aumentan salario y beneficios para trabajadores de construcción civil en 2026

Aumentan salario y beneficios para trabajadores de construcción civil en 2026

LEER MÁS
Se cae intento del Gobierno de favorecer a grandes agroexportadoras con subsidio de S/2.000 millones

Se cae intento del Gobierno de favorecer a grandes agroexportadoras con subsidio de S/2.000 millones

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Canal confirmado de Real Madrid contra Manchester City por la fecha 6 de la Champions League

Atención pasajeros: estos son los horarios del Metropolitano y corredores por el feriado 8 y 9 de diciembre

Examen UNI IEN y Beca 18 2026-I: link de resultados para ver la lista de ingresantes

Economía

Horario de atención durante los feriados del lunes 8 y martes 9 de diciembre en supermercados y centros comerciales del Perú: Plaza Vea, Real Plaza, Metro y más

Precios en mercados HOY 8 de diciembre: pollo, papa, limón, cebolla, huevos, arroz y otros de canasta básica en Perú

Aumentan salario y beneficios para trabajadores de construcción civil en 2026

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Tomás Gálvez removió a Germán Juárez Atoche del Equipo Especial Lava Jato y lo nombra como fiscal superior

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

CAL rechaza decisión del TC y alerta sobre impunidad en crímenes de lesa humanidad: "Limita la investigación"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025