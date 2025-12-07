Horario de atención de los bancos para el feriado del martes 9 de diciembre: BCP, Interbank, Scotiabank, Banco de la Nación y más
Durante el feriado largo, las agencias bancarias permanecerán cerradas al público, aunque existen diversas alternativas disponibles para realizar tus operaciones.
El feriado largo del lunes 8 y martes 9 de diciembre por el Día de la Inmaculada Concepción y la Batalla de Ayacucho generará cuatro días consecutivos de descanso, un periodo en el que los bancos suelen ajustar sus horarios y realizar cambios en diversos servicios para adecuarse a la demanda de los usuarios.
Durante estos días, las entidades financieras no brindarán atención presencial en ventanilla ni en sus oficinas. No obstante, los usuarios podrán continuar realizando operaciones a través de la banca por internet, aplicaciones móviles, servicio telefónico y canales digitales. Las transacciones, pagos, depósitos y demás servicios seguirán disponibles de manera regular por estas plataformas.
Conoce el horario de atención en los bancos del Perú durante este feriado largo 2025
BCP
- Horario de atención: 9 a.m. a 6 p.m.
- Sus agentes y canales digitales estarán disponibles, excepto la atención en sucursales y ventanillas.
Interbank
- Atención las 24 horas en su WhatsApp.
- Banca Telefónica, solo opciones automáticas. (Atención presencial solo en el aeropuerto de Lima).
Scotiabank
- Horario de atención: 9 a.m. a 6 p.m.
- Hasta el momento, no hay comunicado oficial de la entidad por lo que su atención podría variar.
Banco de la Nación
- Horario de atención: 8:30 a.m. a 5:30 p.m.
- Sus agentes, banca telefónica y canales digitales estarán disponibles, excepto la atención en sucursales y ventanillas.
Feriado largo diciembre 2025: ¿Cómo hacer mis servicios bancarios?
El lunes 8 y martes 9 de diciembre serán feriados en el Perú y, debido a ello, muchos bancos no brindarán atención presencial en sus oficinas ni ventanillas. Si necesitas realizar operaciones durante esta fecha, es fundamental conocer las alternativas disponibles para continuar gestionando tus servicios financieros sin inconvenientes.
A través de las aplicaciones móviles y plataformas web de cada entidad, podrás efectuar transferencias, pagos de servicios, abonos de tarjetas y otras operaciones desde casa. Y si requieres dinero en efectivo, tendrás a disposición cajeros automáticos y agentes bancarios ubicados en farmacias, bodegas y otros comercios autorizados.