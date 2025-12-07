Horarios y canales disponibles de los principales bancos en el feriado largo de diciembre 2025 | Foto: Andina/ Composición LR

Horarios y canales disponibles de los principales bancos en el feriado largo de diciembre 2025 | Foto: Andina/ Composición LR

El feriado largo del lunes 8 y martes 9 de diciembre por el Día de la Inmaculada Concepción y la Batalla de Ayacucho generará cuatro días consecutivos de descanso, un periodo en el que los bancos suelen ajustar sus horarios y realizar cambios en diversos servicios para adecuarse a la demanda de los usuarios.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

Durante estos días, las entidades financieras no brindarán atención presencial en ventanilla ni en sus oficinas. No obstante, los usuarios podrán continuar realizando operaciones a través de la banca por internet, aplicaciones móviles, servicio telefónico y canales digitales. Las transacciones, pagos, depósitos y demás servicios seguirán disponibles de manera regular por estas plataformas.

TE RECOMENDAMOS Las TRES CLAVES para reactivar la economía del Perú: APP, OXI y fondos soberanos | #ECONOW

Horarios y canales de atención del BCP e Interbank durante el feriado largo. Foto: BCP/ Interbank/ Composición LR

Conoce el horario de atención en los bancos del Perú durante este feriado largo 2025

BCP

Horario de atención: 9 a.m. a 6 p.m.

Sus agentes y canales digitales estarán disponibles, excepto la atención en sucursales y ventanillas.

Interbank

Atención las 24 horas en su WhatsApp.

Banca Telefónica, solo opciones automáticas. (Atención presencial solo en el aeropuerto de Lima).

Scotiabank

Horario de atención: 9 a.m. a 6 p.m.

Hasta el momento, no hay comunicado oficial de la entidad por lo que su atención podría variar.

Banco de la Nación

Horario de atención: 8:30 a.m. a 5:30 p.m.

Sus agentes, banca telefónica y canales digitales estarán disponibles, excepto la atención en sucursales y ventanillas.

Feriado largo diciembre 2025: ¿Cómo hacer mis servicios bancarios?

El lunes 8 y martes 9 de diciembre serán feriados en el Perú y, debido a ello, muchos bancos no brindarán atención presencial en sus oficinas ni ventanillas. Si necesitas realizar operaciones durante esta fecha, es fundamental conocer las alternativas disponibles para continuar gestionando tus servicios financieros sin inconvenientes.

A través de las aplicaciones móviles y plataformas web de cada entidad, podrás efectuar transferencias, pagos de servicios, abonos de tarjetas y otras operaciones desde casa. Y si requieres dinero en efectivo, tendrás a disposición cajeros automáticos y agentes bancarios ubicados en farmacias, bodegas y otros comercios autorizados.