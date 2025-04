En la víspera de lo que se ha considerado la 'boda del año', Alejandra Baigorria no dejó pasar la oportunidad de lanzar un mensaje en redes sociales, respondiendo a las críticas que ha recibido en los últimos días. A tan solo unas horas de casarse con Said Palao, la conocida empresaria y figura de la televisión peruana no dudó en expresar su molestia por los comentarios infundados que han circulado en torno a su vida personal. En su mensaje, la 'gringa de Gamarra' dejó claro que es importante tener pruebas antes de hablar mal de alguien.

A través de una publicación en su cuenta de Instagram, Alejandra Baigorria mandó un contundente mensaje de defensa. La empresaria, que lleva cinco años de relación con Said Palao, no especificó nombres, pero muchos interpretaron sus palabras como una respuesta directa a las críticas de la conductora Magaly Medina. Este 'dardo' de la exchica reality no pasó desapercibido, pues en el mensaje dejó claro que no permitiría que se cuestione su integridad sin fundamentos. "¡No es justo quitar el mérito de las personas solo por hablar mal!”, expresó.

El fuerte 'dardo' de Alejandra Baigorria para Magaly Medina

En su mensaje, Alejandra Baigorria se dirigió, sin mencionarla directamente, a aquellos que han hablado mal de ella y su relación. La empresaria aprovechó la ocasión para enviar un claro mensaje directo a la periodista Magaly Medina, quien recientemente había criticado la forma en que Alejandra había organizado su boda. Medina había cuestionado que Baigorria estuviera usando canjes publicitarios para pagar la ceremonia y había criticado su decisión de no transmitir el evento inicialmente, para luego hacerlo a través de su programa 'Esta noche'.

Mensaje de Alejandra Baigorria.

“Hay que tener cuidado con lo que se dice y luego patinen como suelen hacer. Un poquitito más de esfuerzo en su investigación, porque van a patinar y feo. Sobre todo porque van a tener que probar lo que dicen”, escribió Alejandra Baigorria, sin mencionarla por nombre, pero con un tono claro y firme que hacía alusión a las recientes especulaciones. La empresaria hizo un llamado a ser cautelosos con las afirmaciones, asegurando que aquellos que se permiten juzgar sin tener pruebas acabarían "patinando".