Samantha Batallanos desató revuelo en la TV peruana al mostrar el interior de su exclusivo penthouse en San Isidro, una propiedad con una impresionante vista panorámica de la ciudad. La modelo e integrante de ‘El reventonazo de la chola’ reveló que su vivienda le cuesta S/12.000 mensuales, un monto que paga por su cuenta.

Ante los cuestionamientos sobre cómo obtiene el dinero para sostener ese estilo de vida, la influencer conversó con Magaly Medina y le explicó la variedad de trabajos que realiza y que le permiten cubrir el costo de su departamento. “Tengo mucho trabajo, muchos shows en provincia”, declaró Batallanos, de 30 años, y exnovia de Álvaro Rod y Jonathan Maicelo.

Samantha Batallanos revela cómo paga su penthouse de S/12.000 en San Isidro

La exmiss grand Perú Samantha Batallanos expresó que puede asumir el costo de su exclusivo penthouse gracias a sus labores en redes sociales con emprendedores, así como a los pagos que recibe por asistir a programas de televisión. “Gracias a Dios tengo mucho trabajo, muchos shows en provincia. Estoy camino a otros proyectos”, comentó en un inicio.

En plena entrevista, Magaly Medina comentó que imaginaba a la modelo ganar $/10.000 al mes en el Reventonazo de la Chola, lo que le permitía costear el departamento. Sin embargo, Batallanos la corrigió y detalló la lista de actividades que la ayudan a ganar dinero.

“Lo que nosotros hacemos es trabajar con nuestras redes sociales, con marcas, con emprendedores; es un poco de todo, la verdad. Hago eventos en provincia. También soy imagen de una marca de autos de alta gama ‘Iconic cars’ con los que trabajo periódicamente. Cada vez que voy a un canal de televisión, siempre estoy trabajando con ellos. No es que voy gratis”, declaró la influencer.

Samantha Batallanos aclara que su penthouse no es tan lujoso como muchos creen

Durante la conversación, Samantha Batallanos también quiso poner fin a los comentarios que indicaban que vivía en uno de los penthouse más lujosos de San Isidro. Contó que el edificio es antiguo y que su vivienda, en realidad, es modesta para los estándares de la zona.

“Es un edificio súper antiguo, un departamento que tiene un cuarto y tiene 80 metros cuadrados. No creas que sea el gran depa. Yo aquí solo vivo con mi hermana menor. Incluso el departamento de mis papás en Surco es mucho más lindo. Pero el mío es pequeño”, recalcó a Magaly Medina.