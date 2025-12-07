Hermana de Pedro Castillo cobra 4.000 soles del Estado, pero usa su horario para apoyar a su hermano
Imágenes y documentos difundidos por Cuarto Poder muestran que Irma Castillo, hermana del expresidente Pedro Castillo, fue registrada reiteradas veces en los exteriores del penal de Barbadillo durante su jornada laboral, pese a estar contratada por la municipalidad de Chosica para labores administrativas.
Irma Castillo, hermana del expresidente Pedro Castillo, recibe 4.000 soles mensuales del Estado por un contrato administrativo en la municipalidad de Chosica. Sin embargo, según un reportaje de Cuarto Poder, ha sido captada dedicando su horario laboral a actividades políticas en apoyo a su hermano, actualmente recluido en Barbadillo.
Las grabaciones muestran que Irma Castillo no permanece en su oficina asignada. En cambio, participa en marchas, declara ante simpatizantes y realiza coordinaciones políticas. Todo ello mientras debería cumplir funciones en la Subgerencia de Educación, Cultura, Deporte y Juventud del municipio.
Documentos obtenidos por el dominical revelan que la hermana de Pedro Castillo obtuvo órdenes de servicio pese a no tener experiencia previa en el Estado. Su inscripción como proveedora fue reciente y coincidió con su rápida selección para un puesto de 4.000 soles mensuales.
El caso abre interrogantes sobre el uso de recursos públicos, los criterios de contratación en la municipalidad de Chosica y la vinculación política del alcalde Oswaldo Vargas, militante de Juntos por el Perú, el mismo partido que respalda activamente al exmandatario.
Registro de ausencias y movilizaciones políticas de la hermana de Pedro Castillo
Las cámaras del dominical registraron que Irma Castillo asistió en al menos tres fechas distintas a movilizaciones en favor de Pedro Castillo, siempre durante horario de oficina. En las imágenes aparece marchando, ofreciendo declaraciones y coordinando con simpatizantes. También fue vista comprando en una farmacia luego de pasar horas en los exteriores del penal.