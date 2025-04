¿Cuándo es la boda de Alejandra Baigorria y Said Palao? Esta es la fecha elegida por la pareja

Alejandra Baigorria y Said Palao se casan el próximo sábado 26 de abril de 2025, en lo que promete ser uno de los matrimonios más comentados del año en el mundo del espectáculo nacional. La empresaria y exintegrante de 'Esto es guerra' ha decidido compartir con sus seguidores cada momento especial previo al gran día, a través de contenido exclusivo disponible mediante una suscripción en su cuenta de Instagram.

“Voy a colgar todo desde que me levanto, desde el día anterior, lo que hago, todo lo que no hago. Hasta cuando voy al baño, si estoy con diarrea o estreñida, todo”, dijo entre risas la influencer, quien ofrece este acceso por S/3.69 mensuales, incluyendo un 50% de descuento para los primeros suscriptores. Alejandra Baigorria aclaró que no habrá transmisión en vivo de la ceremonia, pero sí se revelarán momentos íntimos y detrás de cámaras del esperado enlace con Said Palao.

La fecha elegida por Alejandra Baigorria y Said Palao

La boda de Alejandra Baigorria y Said Palao se llevará a cabo el 26 de abril de 2025. Según reveló un informe de 'Magaly TV, la firme', la ceremonia y recepción tendrán lugar en el exclusivo Fundo Casa Blanca, un recinto elegante y muy solicitado para celebraciones de alto perfil. La organización del evento está a cargo de la sobrina de Yola Polastri, lo que ha despertado especulaciones sobre un posible canje publicitario.

Por otro lado, Alejandra Baigorria ha estado compartiendo sin filtros varios detalles del evento. Se sabe que la decoración incluirá una cascada de flores, una torta de dos metros de alto y un buqué con estilo minimalista. También habría contratado a un equipo de más de ocho personas, entre recepcionistas, personal de limpieza, almaceneros y estilistas.

Lo que Alejandra Baigorria mostró sin querer en sus redes

Sin planearlo, la futura esposa de Said Palao ha dejado ver información clave de su boda a través de publicaciones en redes sociales. Entre los detalles filtrados se encuentran el nombre de la iglesia donde se celebrará la misa, la Iglesia San Pedro en el centro de Lima —con un alquiler que ronda los S/1.600 —, así como la lista de proveedores y algunos invitados especiales.

Alejandra Baigorria y Said Palao tienen 5 años de relación. Foto: Composición LR/Instagram

Previo al enlace, Alejandra Baigorria viajó el 4 de abril a Cartagena, Colombia, para celebrar su despedida de soltera. En las imágenes compartidas aparece junto a sus amigas, vistiendo accesorios festivos como coronas, copas personalizadas y una banda con la leyenda “Equipo Novia”. Como detalle curioso, llevaron una figura en tamaño real de cartón de Said Palao, generando miles de reacciones en redes.